Религия становится двигателем сопротивления в России

Сегодняшнее громкое задержание в Бурятии якутского шамана Александра Габышева (на фото), шедшего пешком в Москву "изгонять" Владимира Путина из Кремля, можно считать предсказуемым итогом одной экзотической истории. А можно и чем-то большим.

В связи с ней нельзя не заметить, что Альберт Разин, совершивший самосожжение, вызвавшее огромный резонанс в национальных кругах коренных народов России, был не просто удмуртским ученым и активистом, но еще и удмуртским "жрецом", адептом удмуртской пантеистической религии.

Пытающийся сейчас привлечь внимание Европы к трагедии Разина лидер соседнего эрзянского движения Сыресь Боляень (он пожаловался в ПАСЕ на замалчивание этой истории в российских СМИ) также является "жрецом" местной религии.

Можно ли считать эти факты простым совпадением? Или речь идет о новой тенденции - ответной реакции на насаждение "скреп" РПЦ в виде обращения представителей русифицируемых народов к местным культам, которые реконструируются у нас на глазах? Кстати, этот процесс идет и среди самих русских - РПЦ не раз било тревогу в связи с распространением среди них т.н. "родноверия" или "неоязычества", последователей которого особенно много среди русских националистов.

А что же "авраамические" религии? На этой неделе всколыхнула дискуссия внутри РПЦ, поводом которой стало обращение нескольких десятков ее священников против бушующих в стране политических репрессий. У кого-то это вызвало надежду на то, что РПЦ (речь о конкретной организации - РПЦ Московского Патриархата, учрежденном при Сталине) "может быть другой" и "пойдет навстречу обществу". Однако на это почти незамедлительно последовал начальственный окрик - замглавы отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе осудил самодеятельность совестливых священников, назвав их обращение "попыткой участия в правозащитной деятельности, которая де-факто превратилась в политическую декларацию". Что неудивительно, ведь как мы писали ранее, руководство РПЦ и не думает скрывать своего отношения к протестам и тем, кто их подавляет https://golosislama.com/news.php?id=37005

Ну а что же мусульмане? То, что в общенациональном масштабе они демонстрируют удивительное спокойствие на фоне активизировавшихся неоязычников и даже священников РПЦ, неудивительно. По сути, это спокойствие кладбища, на которое нынешний режим отправил исламское сообщество России, лишив его активных представителей, одни из которых были убиты, вторые посажены, третьи выдавлены в эмиграцию, четвертые просто запуганы. Это в свою очередь произошло именно из страха этого режима перед политическим потенциалом Ислама как фактора, консолидирующего мусульманские народы России, а в перспективе способного привлечь на свою сторону угнетенных представителей народов немусульманских, которые сегодня ищут выход из своего прискорбного положения в язычестве.

Вместе с тем, говорить о том, что Ислам в России бесповоротно утратил такой потенциал, неверно. Мусульмане сегодня во многом выжидают, прекрасно понимая, что в условиях нынешнего режима реакция на любую их самую умеренную политическую инициативу будет в разы более жесткой, чем реакция на протесты московских оппозиционеров или даже поход якутского шамана. Наглядным подтверждением чему являются дела очень взвешенного и аккуратного в высказываниях Абдулмумина Гаджиева, а теперь и Дагира Хасавова - адвоката, поплатившегося за свои резкие высказывания о преследованиях мусульман в "РФ" (напоминаем, что федерация в России де-факто упразднена, как и конституция).

Поэтому пока время громко заявлять о себе в политике для исламского фактора еще не пришло, просто потому, что таковая в путинской России отсутствует. Вместе с тем, стоит внимательно наблюдать за описанными выше процессами и понимать, что если в будущих политических процессах о себе надлежащим образом не заявит исламский фактор, его место займут другие претенденты...