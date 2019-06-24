Дело Абдулмумина Гаджиева: оппозиция поддерживает, муфтии молчат

Акция солидарности журналистов Дагестана с арестованным Абдулмумином Гаджиевым нашла поддержку у ключевых фигур наиболее радикальной российской оппозиции.

В частности, несмотря на закрепившуюся за ним репутацию исламофоба, к требованию освободить Абдулмумина присоединился Алексей Навальный (см. фото выше). Похвалила журналистов и общественников Дагестана, борющихся за освобождение коллеги и Ксения Собчак.

При этом в стороне от кампании в защиту своего единоверца (?) остались т.н. российские муфтии, и это несмотря на то, что речь идет об исламском просветителе и студенте шариатских дисциплин, причем, стоящем на абсолютно умеренных, взвешенных позициях.

Ну что тут сказать, это лишний раз подтверждает то, о чем мы недавно писали - активные, думающие мусульмане в защите своих интересов начинают возлагать надежды не на официозные структуры ДУМов, а на пробуждающееся и борющееся за свои права гражданское общество.

Отрадно, что здоровая часть этого гражданского общества готова слышать таких мусульман и видеть их в своих рядах. Это было продемонстрировано вчера в Москве на многотысячном митинге в защиту всех политзаключенных, организованном Либертарианской партией, возглавляемой Михаилом Световым. На нем выступили коллеги Гаджиева из газеты "Черновик", чья речь нашла горячую поддержку собравшихся https://www.youtube.com/watch?v=bUt9klRl6QI

О чем все это говорит? Нам могут не нравиться взгляды на Ислам или хиджабы Навального, впрочем, как и ему и его единомышленникам могут не нравиться наши взгляды, например, на отношения полов. Но, как видно, когда наших единомышленников бросают в тюрьмы, он выступает за их освобождение, в то время как те, от кого этого можно было бы ожидать, остаются в стороне.

Так на чьей стороне выгоднее быть мусульманам? На стороне тех, кто хоть и не клянется в любви к Исламу, но борется за права всех граждан (при условии, что это распространяется и на права мусульман, как начинает происходить в последнее время)? Или же сладкоречивых муфтиев и имамов, которые говорят об интересах мусульман, а потом, когда они затрагиваются, призывают только "делать сабр" или называют выходящих на митинги "бездельниками", как недавно сделал один суперуспешный московский имам с протестующими в Казахстане?