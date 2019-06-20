Ведущие дагестанские издания проведут акцию в поддержку Абдулмумина Гаджиева

Три дагестанских еженедельных издания выйдут 21 июня с одинаковой первой полосой в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева. Речь идёт о таких изданиях как "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик". Соответствующее заявление опубликовано на сайте газеты "Черновик", в которой работал Гаджиев.

На первой странице будет напечатана фраза "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев", наподобие акции изданий "РБК", "Коммерсантъ" и "Ведомости", которые 10 июня вышли с одинаковыми первыми полосами с фразой "Я/Мы Иван Голунов".

Напомним, что дагестанские журналисты утверждают, что все обвинения в отношении Гаджиева сфабрикованы. Редакция "Черновика" настаивает, что в деле отсутствуют реальные доказательства его вины, поскольку единственный свидетель — предприниматель Кемал Тамбиев —заявил, что оговорил журналиста под пытками.