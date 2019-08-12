Выбор РПЦ - Силовики

В то время, как в столице РФ готовились к проведению массового митинга за честные выборы и против репрессий, по обыкновению закончившегося задержаниями и избиениями, РПЦ решила сделать недвусмысленное послание о своем отношении ко всему этому.

И послание это заключалось, разумеется, не в христианском призыве к миру и согласию, а во вполне конкретной поддержке одной стороны. Естественно, не гражданского общества.

Так, Владимир Легойда, глава отдела РПЦ МП по взаимодействию с обществом и СМИ, именно в этот день решил поздравить и подбодрить тех, кто не просто стоит на страже режима, но и готов рвать за него - дубинкой как кремлевские силовики и словом как кремлевский пропагандист Владимир Соловьев.

"Работайте, братья" - напутствовал он первых, чем они с церковного благословения безотлагательно и занялись. Итог - 256 задержанных в Москве и 79 в Петербурге, а также 6 избитых, включая инвалида и молодую девушку.

Последний случай буквально шокировал все общество https://www.youtube.com/watch?v=mf51oG5yKTg

Причем, по словам девушки, удар кулаком в печень она получила не за попытку сопротивляться - на видео хорошо видно, что в этот момент она находилась в беспомощном состоянии - а просто из-за того, что росгвардеец уронил свою дубинку.

Ну, а инвалида, явно неспособного ходить, просто волокли по улице, заламывая ему руки https://www.youtube.com/watch?v=SHuDQg162t0

Что интересно, несмотря на то, что все эти факты стали широко известны, представитель РПЦ по связям с общественностью, благословивший силовиков "работать", не высказал никаких нареканий даже в отношении двух этих вопиющих случаев, о которых он не мог не знать.

Следует ли из этого, что РПЦ прямо благословляет стражей режима в том числе на избиение инвалидов и женщин?