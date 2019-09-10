Самосожжение из-за вымирания родного языка

Сегодня утром, перед открытием Государственного собрания Удмуртии нового созыва перед его зданием в центре Ижевска осуществил публичное самосожжение мужчина.

Сумасшедший? Фрик? Не похоже - вскоре обнаружилось, что этим мужчиной был один из ключевых деятелей и идеологов современного удмуртского национального движения - Альберт Разин (на фото выше).

Что же побудило уважаемого человека в преклонных годах так мучительно закончить свою земную жизнь? Ответ на этот вопрос дает плакат, с которым он стоял, на котором было написано: "Если завтра мой язык забудут, то я готов сегодня умереть".

А год назад он был одним из удмуртских ученых, подписавших обращение к Государственному собранию Удмуртии с призывом не поддерживать поправки в законодательство РФ, отменяющие обязательное изучение в школах российских республик языков их титульных наций. С текстом этого обращения можно ознакомиться здесь http://news.uralistica.com/?p=12161

Тогда, напомним, все протесты национальной общественности в республиках были проигнорированы после того, как сам Путин решил - обязательным для изучения по всей России может быть только русский язык, тогда как все остальные - "добровольными".

Со своей стороны не можем не отметить, что самоубийство - не только большой грех в Исламе и многих других религиях. Единобожие учит нас тому, что человек должен посвящать свою жизнь и смерть не обожествленным ценностям этого мира, но поклонению (во всех его возможных формах) своему Творцу, который создал его для этого и поставил на земле Своим наместником, отмерив ему его жизнь.

Вместе с тем, свой язык, своя культура, своя земля - это естественные ценности для человека, и неудивительно, что для людей, от которых сокрыты вера в Единого Бога, Его ангелов, Его писания, Его посланников, эти ценности могут стать абсолютными. И в век, когда огромное количество людей живет исключительно для удовлетворения самых примитивных биологических потребностей или своего эго (нафса), это по крайней мере вызывает большее уважение.

В данном случае этот человек решился на мучительную смерть в знак протеста против вымирания своего народа и своего языка в своей же номинальной республике, где ничего не делается для их сохранения. И как бы мы ни сожалели о его поступке с позиций веры, надо понимать, что проблема, к которой он привлек внимание такой ценой, стоит перед почти всеми коренными нерусскими народами России, включая мусульманские. И если для народов Кавказа с позитивной демографической динамикой она еще не так критична, то для народов Поволжья, у которых тают как родные языки, так и демография - это вопрос жизни и смерти.

Эта ужасная трагедия стала наглядным опровержением лживого мифа о том, что в современной России национальные языки и культуры коренных народов не испытывают никакого давления, свободно развиваются и процветают. Если бы это было так, человек, посвятивший свою жизнь борьбе за сохранение родных культуры и языка и пытавшийся привлечь внимание к их бедственному положению другими способами, не стал бы прибегать к самому крайнему.