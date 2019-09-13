Коренные народы России: самосожжение лидеров в России и инаугурация в Украине

Самосожжение одного из общественных лидеров удмуртского народа, ученого Альберта Разина в знак протеста против политики русификации и этноцида удмуртов, как и следовало ожидать, получило широкий резонанс среди национальных интеллигенций всех коренных народов страны.

О своем отношении к этому поступку с исламских позиций мы уже писали (https://golosislama.com/news.php?id=37163) и повторяться не будем. Поэтому просто зафиксируем, что при всем различии отношений к нему у людей разных религиозных мировозрений, почти все они, принадлежа к народам, перед которыми стоят те же вызовы, что и перед удмуртами, не могли не воспринять эту трагедию и как свою.

Само собой, слова соболезнования семье и соплеменникам Разина выразили представители национальных движений народов, имеющих общие с удмуртами корни и традиции: коми, эрзянского, чувашского, якутского. Однако в стороне не остались и представители мусульманских народов.

Так, с официальным обращением и словами соболезнования выступили, в частности, Милли Меджлис татарского народа, представители Конгресса карачаевского народа, Черкесского совета "Адыгэ Хасэ", запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа.

А вот официальные власти РФ попытались максимально замолчать и девальвировать эту трагедию, представляя ее как смерть отдельно взятого человека, не имеющую никакого общественного измерения и не должную влиять на политику государства по отношению к коренным народам. Наглядной демонстрацией такой политики стала зачистка властями стихийно возникшего места памяти там, где произошло самосожжение - вчера оттуда были убраны цветы, фотографии и т.д., которые туда приносили люди.

Однако далеко не все борцы за права коренных народов России настроены доставлять такую радость своим врагам, как Разин, чьей смерти неприкрыто радовались в обсуждениях этой новости видный шовинисты, а некоторые выражали желание в следующий раз принести новым желающим повторить этот поступок канистру бензина или связку дров. Так, вчера в Киеве представители родственного удмуртам эрзянского народа, являющегося наряду с мокшанским одним из двух основных народов Мордовии, в Музее Майдана провели инаугурацию своего нового главы - инязора - Боляеня Сыреся. Ему передал эстафету и национальные символы предыдущий лидер, приехавщий из России, что символично и показательно в том смысле, что эрзяне предпочитают, чтобы их лидер находился не в стране, одним из коренных народов которой они являются, где такие национальные лидеры уже начинают себя сжигать, а в соседней Украине, которую кремлевская пропаганда изображает рассадником нацизма.

Кстати, помимо ряда украинских политиков, включая бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, на процедуру инаугурации лидера эрзи приехали и представители мусульманских народов и организаций - представитель Меджлиса крымских татар Эскендер Бариев и муфтий ДУМУ "Умма" Саид Исмагилов.