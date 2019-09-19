Адвокат Хасавов: Меня преследуют за защиту мусульман

Дагир Хасавов, адвокат и мусульманский правозащитник, задержанный накануне прямо в здании Лефортовского суда Москвы, официально арестован.

Сам Хасавов в своем коротком выступлении перед журналистами подтвердил то, о чем мы писали вчера - его преследуют за защиту мусульман https://youtu.be/03JVl0UBBGU

Также комментируя предъявленное ему обвинение в противодействии правосудию Хасавов сказал, что нельзя противодействовать тому, чего нет. Прекрасный ответ, достойный непримиримого оппозиционера, и как знать, может быть мы еще увидим Хасавова в этом качестве...

Пока же силовики пытаются демонстративно его унизить, видимо, отыгрываясь так за доставленные им неудобства. Многие даже немусульмане, комментируя соответствующие кадры, возмущались тому, что не какого-нибудь рецидивиста или опасного боевика, а адвоката с многолетним стажем ведут по залу суда с заломанными вверх руками.

Что тут сказать - это наглядно и превосходно иллюстрирует диагноз, поставленный Хасавовым "правосудию" в России.