Недолго радовались: задержан Дагир Хасавов

Долго радоваться в путинской России - привиллегия явно не для мусульман. Не успели они обрадоваться выходу живым на свободу пожилого, плохо себя чувствующего имама Махмуда Велитова, как буквально через несколько дней был задержан человек, все эти годы бившийся за него - адвокат Дагир Хасавов.

Хасавов был задержан прямо в здании Лефортовского суда Москвы и ему инкриминируют "адвокатские" статьи - ч.1 ст. 294 УК РФ («Воспрепятствование правосудию») и ч.4 ст. 309 УК РФ («Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний»). Эти преступления он якобы совершил, ведя дело бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамилова.

Мало кто из экспертов, однако, верит в то, что столь опытный адвокат как Хасавов, ведя столь резонансное дело против машины силовиков, под каток которой попали выкинутые из системы винтики, мог пойти на такие действия. А раз так, не приходится сомневаться, что Хасавова настигла месть за активную защиту им интересов Ислама и мусульман в путинской России.

Напомним, что в последнее время помимо дела Махмуда Велитова адвокат Хасавов вел и защищал интересы калининградской общины мусульман, открыто заявив после сноса мечети местными властями, что ведется борьба против Ислама (https://golosislama.com/news.php?id=36552). Более того, речь шла о том, что это происходит в масштабах всей страны, и в частности, что отдельно борьба ведется против русских, принимающих Ислам.

Само собой, такие действия и заявления в нынешним реалиях не могут остаться без последствий. "Был бы человек, а статья найдется" - ее Хасавову и нашли. Мы со своей стороны считаем, что этот случай подлежит включению в печальный "список Силантьева" - перечень фактов репрессий против представителей исламского сообщества России, осуществляемых в рамках негласной программы борьбы с Исламом (https://golosislama.com/news.php?id=31080).

На фото - Дагир Хасавов и Махмуд Велитов