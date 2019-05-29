Дагир Хасавов о сносе мечети в Калининграде: преследуют русских, принявших Ислам

Адвокат Дагир Хасавов, занимающийся юридической защитой интересов калининградских мусульман, в интервью телекомпании АлифТВ подробно прокомментировал недавнюю историю со сносом мечети.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=585&v=xhvEKJh7ihk

Хасавов в частности поведал о том, что сносу мечети в частном доме семьи Русяевых предшествовали многие годы противодействия властей завершению строительства и вводу в эксплуатацию уже построенной местной общиной мечети.

Помимо этого он предъявил официальный документ в виде письма Сергея Булычева, главы Черняховского городского округа, который наглядно демонстрирует цену всех разговоров о равенстве "традиционных религий" в России. В нем этот городской голова прямым текстом, в частности, пишет, что "прежде, чем строить или подбирать место под строительство нехристианского храма в городе, необходимо узнать и учитывать мнение большинства людей, чтобы не разрушить традиционный облик и уклад городов".

Отметим в этой связи, что хотя Булычев откровенен в части положения иных нежели РПЦ традиционных религий, которые, как мы видим, считаются этим официальным лицом второсортными в России, он зря прячется за абстрактное "христианство". Так, общеизвестно, что сегодня массовым преследованиям в России подвергаются не только иеговисты, принадлежность которых к христианству канонически неочевидна, но и протестанты, например, баптисты. То есть, вернее Булычеву было бы писать, что строительство неправославных храмов требует учета "мнения большинства людей". Однако и такое заявление потребовало бы двух уточнений. Во-первых, как показывает история в Екатеринбурге, когда речь идет о "правильном" храме, мнение людей учитывать не только необязательно, но его можно возвести вразрез с ним. Во-вторых, тут надо уточнить, что под "православными" храмами, которые могут строиться в стране по 3 штуки в день (как заявил патриарх Кирилл), имеются в виду храмы конкретной организации - РПЦ Московского Патриархата, так как православные храмы, относящиеся к другим православным церквям, в путинско-гундяевской России также периодически подвергаются давлению.

Далее, Хасавов констатирует то, о чем хорошо известно среди сознательных российских мусульман, но что при этом стыдливо замалчивается: "Такого закона нет, но есть много фактов, что русский человек, принявший Ислам, в России подвергается лишнему преследованию".

Также он выражает недоумение в связи с позицией, которую заняла Русская Православная Церковь (РПЦ МП), наивно, на наш взгляд, апеллируя к тому, что она де сейчас сама столкнулась с протестами людей против строительства ее храма. На наш взгляд, мусульманам категорически не следует сравнивать свое бесправное положение в путинско-гундяевской России с положением РПЦ МП как де-факто государственной церкви, и более того, параллельного государства, местами подминающего под себя основное. Тем более, не следует ни в каком виде сочувствовать им в ситуациях подобной екатеринбургской, проводя аналогии между нами и ими.

Почему, на примере ситуации в Калининграде иллюстрирует сам Хасавов, цитирующий заявление главы местной епархии РПЦ епископа Серафима, во всеуслышание сказавшего, что "мечети надо строить в других местах". В подобной ситуации - а она типична в плане отношения РПЦ к строительству мечетей кроме как в пока еще мусульманских республиках - любую солидарность мусульман с этой правящей идеологическо-политической корпорацией можно рассматривать только как "Стокгольмский синдром" или солидарность жертвы со своим мучителем.