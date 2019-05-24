"Русский мир": церкви строят в скверах, мечети рушат в домах

В то время, как в Екатеринбурге, где нет никаких проблем с доступностью и количеством церквей, РПЦ вопреки общественному мнению продавливает строительство очередной из них вместо популярного среди горожан сквера, в Калининграде сносят даже мечеть, существовавшую в частном жилище верующих, семьи русских мусульман.

Кому могла мешать мечеть в данном случае? Горожанам, как новая церковь в Екатеринбурге - точно нет. По мнению адвоката Дагира Хасавова, занимающегося этим делом, за решением о сносе стоит все та же РПЦ, которая устами своего балтийского епископа Серафима заняла непримиримую позицию в отношении существования даже не мечети, а культурного центра мусульман.

Дом, в котором располагалась мечеть, был частной собственностью семьи предпринимателей Артура и Ирины Русяевых, оформивших его на свое ИП. Однако в соответствии с "законами Яровой" в России верующие теперь не могут собираться на публичные молельные собрания в своих частных жилищах. Подобное их использование в данном случае, как видно, может привести не только к прекращению деятельности храма, но и сносу помещения.

Таковы реалии путинской России 2019 года и положение в ней гражданского общества, с одной стороны, РПЦ с другой и остальных религиозных сообществ, с третьей. Комментарии, что называется, излишни.