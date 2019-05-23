В РПЦ призывают решительно противостоять протестующим

Конфликт вокруг городского сквера и строительства церкви в Екатеринбурге не прекратился и после того, как стали известны результаты проведенного ВЦИОМ опроса, который, казалось бы, поставил в нем точку. Согласно опубликованным данным, 74% опрошенных горожан сочли неудачным местом для строительства новой церкви сквер, на защиту которого встали местные жители.

Вскоре после этого губернатор Свердовской области Евгений Куйвашев написал в своем блоге следующее:

"ВЦИОМ опубликовал данные опроса екатеринбуржцев по поводу строительства храма святой Екатерины. 58% опрошенных заявили, что храм нужно построить в другом месте, не в сквере у Театра драмы. 74% назвали выбор места неудачным. Эти данные показывают, что при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан. Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга.

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Вы знаете, что администрация Екатеринбурга сейчас собирает предложения горожан по поводу нового места строительства храма святой Екатерины. Затем будет проведен опрос жителей Екатеринбурга. Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма".

Казалось бы, вопрос закрыт, ведь свою позицию озвучили не только жители, но и губернатор области. Но нет, ведь в стране есть корпорация, которые за последние годы привыкла доминировать как над обществом, так и над государственной властью - РПЦ. Ее представитель - глава синодального отдела по взаимоотношениям со СМИ Владимир Легойда заявил, что СМИ неверно интерпретируют результаты этого опроса.

На своем продолжила стоять и Екатеринбургская епархия РПЦ. В частности, на состоявшемся сегодня совещании у мэра Екатеринбурга протоиерей Максим Миняйло (на фото) заявил о том, что "еще не поздно начать просветительскую работу по храму в сквере, чтобы хотя бы легализовать эту идею". Мэр города Александр Высокинский, призвавший РПЦ отказаться от этого места строительтва церкви, как ему рекомендовал и губернатор, в итоге однако заявил, что не готов вычеркнуть его из списка мест, которые будут предложены горожанам для выбора.

Вчера же Высокинский заявил о том, что опрос ВЦИОМ не имел решающего характера. Поэтому сейчас городские власти готовят официальный опрос на специальных площадках, причем, РПЦ, настаивающая на включении в перечень мест для строительства церкви городского сквера, собирается мобилизовать своих прихожан для голосования за этот вариант.

В целом круги сторонников господства в обществе и государстве РПЦ, как видно по комментариям их видных представителей в СМИ, считают, что идти на попятную в данном вопросе нельзя, так как капитуляция клерикалов под давлением гражданского общества может стать опасным прецедентом, способным подорвать их позиции.

В таком контексте надо воспринимать и репрессии, продолжающиеся против участников протестов в сквере одновременно с т.н. диалогом властей с обществом. В частности, вчера известный представитель Алексея Навального в регионе - Леонид Волков был приговорен к 20 дням ареста, фактически, за их трансляцию в соцсетях. К репрессиям же и переходу к прямому уличному действию сторонников церкви призвал Совет православной патриотической общественности. В его заявлении, опубликованном сегодня одним из ястребов РПЦ Всеволодом Чаплиным, в частности, говорится: "Слишком многие боятся прямого православного народного действия, в том числе в политическом поле. Но именно в таком действии – спасение России.

...нас больше волнует будущее России. Если мы хотим, чтобы она не была порабощена агрессивным меньшинством, не оказалась погружена в хаос, а затем разделена и оккупирована, – нам надо перейти к народному действию против бесовщины. Нужно выходить на улицы и говорить о неприятии «майданщиков». Нужно пикетировать их штабы и сочувствующие им СМИ.

...Нужно создавать массовые движения, подобные Союзу русского народа (черносотенцы, - примечание ГИ), и предавать позору всех, кто этому мешает или просто не помогает".