РПЦ, олигархи и боевики против гражданского общества

Россияне уже привыкли к тому, что об их гражданские права вытирают ноги те, кто по идее должен их защищать - представители власти. Однако произошедшее вчера в Екатеринбурге стало, пожалуй, первым столь вопиющим случаем, когда в качестве такой произвольной власти - не духовной, а самой что ни на есть мирской, указывающей им на их место пинками и кулаками - выступила РПЦ.

Поводом для этой демонстрации стали протесты горожан против строительства православного храма Святой Екатерины там, где сейчас находится популярное среди жителей место отдыха - сквер у Театра драмы. Решение о строительстве храма было принято, минуя широкое обсуждение с общественностью и было продавлено РПЦ и спонсором строительства - "Русской Медной Компанией" (РМК).

Узнав, что привычное им место уже оцеплено забором под строительство, воспрепятствовать этому пришли такие люди.

Но им навстречу пригнали вот таких.

На вопросы горожан об их намерениях они доходчиво разъяснили, что пришли "защищать веру" от "наймитов Навального".

Так кто же эти таинственные "защитники веры православной" спортивного типа? Как выяснилось, это члены Академии единоборств, созданной и финансируемой той самой РМК - спонсором строительства храма. А сама "Академия" фактически представляет собой организацию, объединящую бойцов различных стилей, находящихся на содержании этой компании, тренирующихся и выступающих в 6-этажном здании с рингами, борцовскими площадками, тренажерными залами, клетками ММА и зрительскими залами. И все это за счет РМК.

Ночью "академики", скандируя "мы за храм!", начали разгон протестующих горожан.

Силы были неравны и людям пришлось отступить. Тем не менее, горожане заявили, что сегодня снова придут на акцию протеста.

Тем временем, местная власть при полном попустительстве которой паракриминальные элементы хозяйничают в городе, призвала к диалогу между "защитниками храма" и противниками его строительства. Со своей стороны, вместо призыва к примирению Екатеринбургская епархия РПЦ призвала местных православных мобилизоваться на акции в поддержку строительства церкви.

Таким образом, перед нами спайка клерикалов, окормляющих олигархов и финансируемых ими, которые с опорой на свою частную армию наводят порядки в городе, традиционно считавшемся одним из самых цивилизованных и европейских в России.

Очень хочется услышать, будут ли и после этого продолжать крутить свою шарманку те, кто утверждают, что дикость и варварство в России исходят из Кавказа, где де не действуют ее законы, подразумевая, что в ее "русской" части они-то действуют.