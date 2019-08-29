Навальный: "умное голосование" за коммунистов?

Выборы в Мосгордуму, связанные с одними из наиболее массовых на данный момент в российских регионах протестами, остаются в центре внимания политической жизни РФ.

Вообще, по-хорошему, после того, как на них не допустили большинство независимых оппозиционных кандидатов единственным разумным и этичным отношением к ним для любой реальной оппозиции был бы бойкот вроде того, который объявили ингушские общественные лидеры местным выборам в своей республике. Однако лидеры, по призыву которых пошли под дубинки и аресты протестующие москвичи, в частности, Алексей Навальный и Илья Яшин решили по-другому, и придумали систему т.н. "умного голосования".

В чем же ее "ум"? В теории ее основная идея заключается в том, что на предстоящих в сентябре выборах необходимо разрушить властную монополию "Единой России", а для этого следует голосовать за тех ее оппонентов, которые имеют наилучшие шансы победить.

На практике же, как давно подозревали многие и как стало ясно сегодня, Алексей Навальный и его единомышленники - Яшин, Гудков и Ко - фактически призывают голосовать за... коммунистов, КПРФ. Именно это следует из появившегося сегодня в сети списка "Умного голосования", достоверность которого в команде Навального не стали отрицать, оговорившись, что его официальная версия появится лишь на одноименном сайте.

Из списка следует, что 35 из 45 кандидатов, которых призывают поддержать Навальный и Ко на этих выборах, являются членами КПРФ, что составляет 78%. Лишь 3 кандидата относятся к партии "Яблоко", которая из всех системных партий наиболее комплиментарна интересам мусульман, однако, одним из этих трех является оголтелый исламофоб Сергей Митрохин https://golosislama.com/news.php?id=30050

То есть, команда Навального хочет видеть в Мосгордуме 78% членов КПРФ, иначе говоря, хочет "разрушить гегемонию "Единой России", чтобы учредить гегемонию этой партии.

Ну а как к этому относиться мусульманам? Можно ли закрыть глаза на то, что речь идет о партии, которая сама вызвалась быть преемником режима, на совести которого уничтожение миллионов инакомыслящих, включая представителей всех конфессий, целенаправленное искоренение Ислама и насаждение атеизма среди мусульманских народов, включая истребление алимов, гонения на практикующих религию людей, высылку целых мусульманских народов и т.д., и т.п.? Это вопрос главным образом этический, потому что на него могут возразить, что нынешние коммунисты уже не те коммунисты, хотя непонятно, что же им после распада СССР мешало переименоваться в социал-демократов и социалистов, как сделали их коллеги во многих постсоветских странах.

Впрочем, можно согласиться с тем, что нынешние коммунисты - это не те коммунисты. Но в лучшую ли для мусульман сторону?

В нынешней КПРФ, пожалуй, есть только один известный лично нам человек, во внутренней политике отстаивающий религиозные права, в том числе мусульман, права граждан России и национальные права ее коренных народов - Максим Шевченко. Выводя сейчас за скобки его позицию во внешней политике, а именно поддержку режима Асада, можно сказать, что по крайней мере во внутренней это тот человек, которого могли бы поддержать российские мусульмане за неимением тех, кто может представлять их интересы по всему спектру вопросов.

Однако Шевченко в КПРФ для мусульман именно что редчайшее исключение, причем, к московской организации КПРФ отношения не имеющее. Последняя, будучи руководимой исламофобом Валерием Рашкиным, проявляла себя откровенными выпадами в адрес религиозных символов Ислама https://golosislama.com/news.php?id=29282 Также напомним историю с самыми пещерными антиисламскими выпадами депутата муниципального совета московского Лефортово Александры Андреевой, поддержанной КПРФ https://golosislama.com/news.php?id=36167 Помоев, которые она тогда вылила в адрес Ислама и мусульман, могли бы постесняться многие идейные националисты и консерваторы, с присущей им исламофобией. Кстати, после той истории на нас вышли некоторые представители КПРФ, пообещав, что высказываниям Андреевой будет дана официальная партийная оценка, однако, воз и ныне там. Ну и более свежая история - как член КПРФ, возглавляющий Межпарламентскую Ассамблею Православия, спровоцировал волнения в Грузии своим отношением к грузинам как к "младшим братьям", которые должны подчиниться "православному русскому миру" https://golosislama.com/news.php?id=36701

В целом же, надо сказать, что для нынешней КПРФ характерен скорее не марксистко-ленинский интернационализм, а гремучая смесь православного шовинизма и сталинизма, которую принято кваллифицировать как национал-большевизм. Из всех зарубежных партий она больше всего по своим установкам похожа на Коммунистическую Партию Китая, отношение которой к мусульманам нашим читателям хорошо известно https://golosislama.com/news.php?id=37094

Стоит ли мусульманам поддерживать такую альтернативу "Единой России" - вопрос риторический. Куда интереснее другое - какой смысл за нее голосовать другим участникам и сторонникам протестов в Москве, которые по мнению лидеров этой партии организованы ЦРУ, Госдепом и т.д. и направлены против России, а следовательно они являются "врагами народа"?

К слову, представители радикального крыла российской оппозиции - Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров именно по этой причине "умное голосование" Навального и Ко осудили, призвав либо голосовать только за тех, кто представляет интересы протестующих (Ходорковский), либо не голосовать вообще (Каспаров).