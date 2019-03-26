КПРФ - партия исламофобов? Почему молчат мусульмане?

Уже не раз Коммунистическая Партия Российской Федерации, которая на выборах в мусульманских регионах РФ идет под лозунгами дружбы народов и интернационализма, оказывается в центре исламофобских скандалов.

Так, несколько лет назад руководство Московского отделения этой партии воспользовалось общественным шоком от убийства безумной Гюльчахрой Бобокуловой маленького ребенка, чтобы заработать очки на неприкрытой исламофобии, используя в качестве образа врага женщину с паранджей с отрезанной головой в руке и призывая к "запрету ваххабизма".

Однако если в отношении "ваххабизма" еще можно отболтаться, что "это не ислам", то недавние высказывания депутата от КПРФ в муниципальном совете московского района Лефортово Александры Андреевой недвусмысленно направлены именно против Ислама как религии и мусульман как ее носителей.

Итак, милости просим - ворвавшись в дискуссию о событиях 20-летней давности в Югославии у известного журналиста Сергея Пархоменко, депутат от КПРФ решила пристыдить его тем, что он "за мусульман против сербов".

А дальше, "Остапа понесло".

Как видно, госпожа или товарищ депутат считает, что мусульман поддерживать нельзя, потому что они "дикари", а Ислам в свою очередь - "мировоззрение, возникшее у диких кочевых племен, пребывающих на стадии первобытно-общинного строя (и до сих пор в нем пребывающих), находящееся в самой агрессивной своей стадии развития".

Впрочем, к другим народам депутат от КПРФ относится не лучше, в том числе, и к самым "братским".

Как видно, для нее "Украина - это исторический анекдот", а "смешнее только страна Белоруссия". Стоит ли тогда удивляться такому отношению к мусульманам?

Чтобы не возникало сомнений - да, это депутат муниципального совета Лефортово.

И да, ее кандидатуру выдвинула Коммунистическая Партия Российской Федерации.

В этой связи возникают вопросы к избирателям этой партии из числа мусульман, а также ее членам, которые заверяют мусульман в своем благорасположении к ним и которые, как мы знаем, периодически читают наш сайт.

Вы согласны с оценкой Ислама и мусульман, данными депутатом от вашей партии? А если нет, то почему вы не потребуете от руководства партии дать им оценку и потребовать от этого депутата принести официальные извинения миллионам российских избирателей, относящих себя ко второй по численности религии страны?

Давайте просто представим себе, что депутат от КПРФ ли, от другой ли партии, сказал бы ровно то же самое в отношении иудаизма и иудеев? Какой бы это вызвало общественный резонанс? И смогло бы на этом фоне руководство партии, выдвинувшей этого депутата, просто отмолчаться?

Так почему мусульмане или те, кто считают себя друзьями мусульман, не могут поставить вопрос ребром перед руководством партии, традиционно получающей немало голосов в регионах их компактного проживаня и планирующей это делать далее? Или КПРФ в головах мусульманских избирателей больше принципально не нуждается?