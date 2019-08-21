Народы мусульманских республик против "Единой России" и ее "выборов"

Общественные и национальные силы коренных народов мусульманских (и не только) республик начинают озвучивать свое отношение к предстоящим в сентябре выборам в местные и региональные органы власти РФ. И отношение это неблагоприятное для правящего режима.

Так, Совет Тейпов Ингушетии принял решение о полном бойкоте со стороны сознательных ингушей выборов в органы власти "республики", а значит, фактически о непризнании их легитимности. Причиной такого решения названы "полное игнорирование властями республики мнения населения... коррупция во всех органах власти" и то, что "вместо налаживания конструктивного диалога с народом к гражданам применяются уголовные репрессии, десятки людей задержаны и арестованы за участие в мирных акциях протеста".

С несколько менее радикальным, хотя тоже оппозиционным заявлением выступило крупнейшее легальное башкирское общественное объединение "Башкорт". На прошедшем общереспубликанском собрании оно приняло решение "провести разъяснительную работу среди населения с общероссийским лозунгом "Ни единого голоса выдвиженцам от партии "Единая Россия"!". Вместо них граждане республики призываются голосовать за активистов и сторонников БОО "Башкорт", которые будут выдвигаться в качестве независимых кандидатов или (по-видимому) кандидатов от других партий.

В то же время, учитывая наличие в башкирском национальном движении, чей наиболее авторитетный лидер Айрат Дильмухаметов в предверие выборов брошен за решетку, более радикального отношения к выборам, в заявлении БОО "Башкорт" отмечается, что " те, кто призывают к бойкоту выборов главы РБ имеют право на подобную точку зрения".

На наш взгляд, данные решения крайне важны для позиционирования мусульман в политическом пространстве РФ, так как и власть, и исламофобская часть оппозиции пытаются изображать их как чуть ли не опору нынешнего режима. Мусульманские республики даже называются из-за этого "электоральными султанатами" Путина, поставляющими ему и его партии нужные голоса на фоне протестного голосования в ряде других регионов.

Понятно, что чиновники, а точнее, колониальные наместники Кремля не подведут его и в этот раз и нарисуют голосов провластным кандидатам столько, сколько будет нужно. Однако крайне важно, чтобы на этом фоне авторитетные, действительно национальные представительные органы и организации четко дали понять - к воле порабощенных мусульманских народов эти колониальные манипуляции не имеют никакого отношения - народы же отвергают как минимум правящую партию нынешней системы, а как максимум ее всю.

Надо сказать, что помимо мусульманских и другие коренные народы республик РФ озвучивают схожие установки. Так, прошедшее 13 августа Собрание алтайского народа приняло решение о бойкоте кандидатов «Единой России» в связи с тем, что "выборы в республике превратились в «ритуал передачи власти», которая монополизирована представителями ЕР, а ни один представитель коренного народа не смог выдвинуться в кандидаты в главы".

Теперь, что касается выбора одной из двух этих тактик - полного неучастия в выборах или т.н. "умного голосования" в виде поддержки оппозиционных независимых кандидатов или кандидатов от других партий кроме "Единой России".

Нет никакого смысла голосовать за т.н. оппозиционные партии вроде КПРФ или ЛДПР в надежде на то, что они де будут альтернативой "Единой России". Многолетний опыт показал, что хотя в тех или иных системных партиях и есть честные люди (что еще не повод за них голосовать), политика этих партий в целом находится под контролем их абсолютно продажных верхушек, чья роль заключается в поддержке правящего режима в критические моменты, который за это позволяет им занимать нишу "оппозиции".

Голосовать есть смысл только за конкретных кандидатов, выражающих интересы соответствующих народов и поддержанных их авторитетными представительными органами, как это имеет место в Башкортостане. Что касается партий, то все представленные в нынешней Госдуме партии стоят на махрово-шовинистических и клерикальных (про-РПЦ-шных) позициях, в связи с чем их поддержка для мусульман абсолютно неприемлема, если только речь не идет о поддержке конкретного представляющего мусульман кандидата, которого выдвинули от такой партии.

Исходя из этого, разумной линией поведения является либо полный бойкот предстоящих выборов, либо голосование за конкретных, проверенных протестных кандидатов, поддержанных авторитетными независимыми движениями своих народов.