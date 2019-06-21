"Православное государство" Путина спровоцировало восстание православной Грузии

Происходящие в Грузии события, когда визит в нее делегации российских депутатов вылился в общенациональное восстание против "русской оккупации", стали наглядной иллюстрацией утраты остатков адекватности политическим истеблишментом путинской России.

Когда какая-то бессмысленная компанейщина с не менее бессмысленной выходкой ее участников - депутатов перечеркивают многолетние усилия по налаживанию отношений с новыми властями Грузии, пришедшими на смену бескомпромисному Михаилу Саакашвили и настроенными на незаметное восстановление сотрудничества с Россией - это уже просто приговор всей внешней и внутренней политике режима. Нечто подобное происходило и тогда, когда на фоне устроенного Кремлем Международного Экономического Форума, призванного продемонстрировать иностранным инвесторам либеральность и цивилизованность путинской России, потерявшие берега силовики решили арестовать известного и популярного журналиста, подбросив ему наркотики, чем вызвали негодование медиа-сообщества страны и мира. То есть, налицо несовместимость немногих разумных и рациональных инициатив Кремля с созданными им же политическим классом и общественным климатом, которые делают невозможными их осуществление.

Впрочем, надо отметить, что причиной удара, нанесенного по российским позициям в Грузии в эти дни, стал отнюдь не один депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, решивший якобы ни с того, ни с сего занять место спикера грузинского парламента. Те, кто пытаются представить дело таким образом, переводя все стрелки за случившееся на одного депутата, вольно или невольно отвлекают внимание от главной причины произошедшего, побудившей этого депутата действовать так, как он действовал. Вот, как объясняет свои действия сам Гаврилов: "Куда меня приглашает сесть принимающая сторона — там я и располагаюсь. По протоколу это почетное место отводится именно председательствующему Генассамблеи, а не секретарям. А Генеральную ассамблею ведет только президент Межпарламентской ассамблеи православия — в данном случае я".

Итак, корень проблемы - это некая Межпарламентская ассамблея православия, которую надумали привезти в Грузию неуемные строители "русского мира", сделав в ней представителем России депутата, публично поддерживавшего оккупацию примерно 25% международно признанной грузинской территории. И в ходе избрания его ее президентом, помимо прочего, накинувшись с кулаками на депутата Верховной Рады Украины Виктора Еленского, протестовавшего против этого.

О ярко выраженной идеологической подоплеке этого мероприятие свидетельствует и заявление статс-секретаря - заместителя Министра иностранных дел России Григория Карасина, так прокомментировавшего произошедшие события: "С озабоченностью следили за развитием ситуации вокруг тбилисского заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Выражаем возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые использовали важный международный форум, объединяющий православные государства мира, для выплескивания своих антироссийских настроений".

Итак, официальный представитель страны, являющейся согласно ее конституции светским государством, в котором религии отделены от власти и равны между собой, открыто называет ее "православным государством". Даже не православной страной, что было бы более-менее нейтральной констатацией факта демографического преобладания в ней исторически православного населения, а именно православным государством, что недвусмысленно подчеркивает политическое господство в ней православия.

Вот с этой идеологией "православные депутаты" - коммунисты и прочие и прибыли в Грузию, в полной уверенности, что если и она "православное государство", и Россия является таковым, то первая должна признать старшинство второй в этом сообществе "православных государств мира". Видимо, рассудив, что если "старшим братом" по отношению к грузинам не удалось остаться под эгидой коммунизма, то под эгидой православия этот номер точно пройдет. Однако тысячи грузин, высыпавших на улицы и устроивших штурм парламента с требованием изгнания "старших братьев", оккупировавших четверть их территории, и отставки тех местных политиков, которые позволили им хозяйничать в грузинском парламенте, решили иначе. Их негодование вышло далеко за рамки обычных акций протеста, напоминая скорее общенациональное восстание, жертвами которого стали уже десятки раненных.

Таков очередной результат политики продвижения путинско-гундяевской России в качестве "православного государства" и лидера православного мира, не считаясь ни с ее собственной конституцией и мнением светской и неправославной частей населения, ни с другими православными народами, которые не хотят признавать "старшим братом" страну, которая не ассоциируется у них ни с чем кроме беспредела и хамства.