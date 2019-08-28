Ужасающая правда о положении уйгуров от албанского журналиста

Китайский коммунистический режим как может пытается противостоять правдивому освещению его геноциидальной политики в отношении уйгуров, но эффект от таких попыток иногда бывает прямо противоположным.

Именно это произошло в случае с албанским журналистом Олси Джасекхи (на фото), который прибыл в Восточный Туркестан - ныне т.н. Синьцзянь-Уйгурский Автономный Район (СУАР) Китайской Народной Республики по приглашению ее правительства с твердым намерением разоблачить "ложь и слухи западной пропаганды" на тему преследования уйгуров. Но что-то пошло не так...

Впрочем, не сразу. Первоначально Джасекхи был полон положительных впечатлений от экскурсии, устроенной ему и его коллегам китайскими сопровождающими, что видно по его репортажам недельной давности (на момент выхода данной публикации) https://www.youtube.com/channel/UC-agGJ4DKGjmbvkJKfs4f6w/videos

Это не мудрено, ведь акцент делался на успехах в экономическом развитии СУАР, превращении пустынь в цветущие оазисы, а закреплялось впечатление от этого многочисленными танцующими и улыбающимися уйгурами, которые демонстрировались китайскими сопровождающими гостям-наблюдателям из примерно дюжины стран.

Однако по мере лучшего присматривания к деталям и фактам впечатление начало меняться...

Так, Джасекхи рассказывает, что его смутила уже расстановка акцентов в освещении официального китайского взгляда на уйгурскую проблему. В частности, в розданной членам делегации Белой книге утверждается, что в то время как Синьцзянь всегда был китайским, сами уйгуры в нем являются пришлым населением - иммигрантами. Помимо этого Ислам описывается в ней не как традиционная религия Китая, несмотря на многовековое присутствие в этой стране и, добавим, сформировавшуюся китайскую исламскую традицию, но как религия арабских и турецких завоевателей, чуждая культуре этой страны.

Сомнения в том, что в жизни уйгуров все не так гладко, как преподносили им китайские товарищи, стали нарастать после того, как журналист в ходе экскурсии в исторический центр Урумчи, оторвавшись от опеки китайских сопровождающих, обнаружил, что все исторические мечети, стоящие в округе, были закрыты. Позже, на пятничной молитве, на время которых некоторые из них открываются, он обнаружит, что присутствует в них только незначительное количество специально отобранных стариков - никакой молодежи, никаких женщин, никаких детей.

Но главный шок журналистов ждал в т.н. образовательных (профилактических) центрах, в которые китайским коммунистам хватило ума их привезти...

Вообще, надо отметить, что Джасекхи изначально был не только благожелательно настроен к китайской версии освещения ситуации в СУАР, но и обосновывал ее в глобальном контексте. В частности, политику "китаизации ислама" в СУАР, которая была им озвучена китайцами и для осуществления которой создан специальный исламский центр, в который их привезли, он считал аналогичной усилиям других современных государств как то Австрии, Франции и т.д.

Однако попав в т.н. образовательные или профилактические центры, где она осуществляет на практике, он понял, что все эти слова - ничто иное как прикрытие для жестокой ломки не только самой исламской идентичности уйгуров, но и их личности. В частности, беседуя с людьми, помещенными в эти центры, включая и подростков, он обнаружил, что все они были отправлены в них за соблюдение самых элементарных, самых "безобидных" положений Ислама как то обрядовая молитва (солят, намаз), пост, ношение хиджаба, чтение Корана или заключение религиозного брака (никах).

Но самое шокирующее в этих беседах было то, что все люди, попавшие в эти т.н. центры именно за приверженность Исламу, на выходе заявляли, что больше не являются мусульманами, каялись за свое прошлое и заявляли о своей вере в Коммунистическую Партию Китая (КПК) и ее идеалы.

Под маской механически-улыбающихся и танцующих обитателей этих центров Джасекхи и его коллеги увидели сломанных и полностью перепрограммированных людей. Шок от увиденного был настолько силен, что слез не могли сдержать не только наблюдатели-мусульмане, но и индусы, которых поразило, что мусульман не просто ограничивают в каких-то правах, как происходит и в Индии, но полностью лишают их религии и самой личности, проводя на них эксперименты, как на собаках Павлова.

Албанский журналист абсолютно убежден в том, что данные "центры" являются ничем иным как концлагерями, также проводя параллели между ними и "центрами переобучения", который существовали в его родной Албании при Энвере Ходже. Этот тиран и самодур, полностью запретивший в Албании любую религию, также поставил перед собой задачу воспитать новые поколения, "полностью свободные от любых религиозных предрассудков", для чего в такие заведения отправляли детей, забранных из религиозных семей для их "переобучения".

Известная книга Оруэлла "1984" - это то, чему практически полностью соответствует увиденное в этих лагерях албанским журналистам. Со слов китайских сотрудников, не могущих взять в толк, от чего же он недоумевает, в этих лагерях сегодня находится 500 000 человек. Практически, однако, это означает, что в них попадают абсолютно все уйгуры, особенно молодые, демонстрирующие любые признаки исламскости.

Вообще, как описывает Джасекхи, по мере того, как испаряется первая картинка китайско-уйгурской идиллии, становится понятно, что все население СУАР состоит из двух главных категорий: прибывающих во все большем количестве китайцев (хань), которые занимают все руководящие посты и ведут себя как самоуверенные надзиратели, и тотально затравленных уйгуров, которые боятся абсолютно всего. Во что верить, как одеваться, куда ходить, с кем дружить, чем заниматься - ценой малейшей ошибки в любом из этих вопросов может быть попадение в лагерь, где психика человека ломается полностью.

По мнению Джасекхи, было немыслимо представить себе существование чего-то подобного в XXI веке. При этом, еще раз подчеркнем, что это человек не только скептически относящийся к западной политике, но и считающий, что Запад пытается использовать уйгурскую карту исключительно в своих целях. Вместе с тем, он убежден, что ни это, ни что-либо иное не может быть оправданием увиденного им своими глазами.

Те, кто владеют английским, могут просмотреть его репортаж в двух частях по ссылкам ниже.

Часть 1 https://youtu.be/VC1THdpRCPI

Часть 2 https://youtu.be/OwYNOx7KG0s