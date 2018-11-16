Китайский страх тюркских правителей

Отказ властей Казани (можно не сомневаться, что соответствующее решение было принято на уровне республиканского руководства) в проведении безобидных пикетов в защиту уйгуров особенно бросается в глаза на фоне событий, происходящих на Западе.

Так, послы уже 15 западных стран подписали обращение к властям КНР с требованием допустить их в т.н. лагеря перевоспитания уйгуров и прочих мусульман. Китайские коммуно-капиталисты, разумеется, ответили отказом. Как сообщает Idel.Real, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила в этой связи: "Определенные дипломаты стран Запада заявили, что они хотели бы посетить Синьцзян для так называемого изучения положения дел с правами человека. Подобные шаги шире обязанностей дипломатов и выходят за рамки их мандата в соответствии с Венкской конвенцией о дипломатических сношениях. Поэтому мы не дадим им предпринять этот шаг".

Впрочем, такая реакция Пекина нисколько не удивляет. Скорее удивляет внимание к проблеме мусульман-тюрок Китая западных стран на фоне полного замалчивания этой проблемы правителями тюрок.

Причем, если в отношении властей Татарстана можно объяснить это тем, что они сами по сути колониальные наместники Москвы, то про независимое государство Казахстан, позволяющее себе принимать решения о смене кириллической графики на латинскую, так уже не скажешь. И тем не менее, министр иностранных дел Казахстана, не стыдясь заявляет, что преследование не только уйгуров, но и этнических казахов в Китае - это внутренее дело последнего.

Впрочем, о чем можно говорить, если власти сильнейшего тюркского государства - Турции обещают китайским коммунистам на своей территории "покончить с любыми информационными нападками на Китай" и воздерживаются от официальных заявлений по этой теме, при этом позволяя себе весьма жесткие выпады в адрес западных стран или Израиля.

Конечно, надо оговориться, что такая страусиная позиция - удел именно современных тюркских правителей, а не обществ. Как показали и сама инициатива Союза Татарской Молодежи "Азатлык" по проведению пикетов, и ранее высказанная позиция муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, и реакции многочисленных татарских комментаторов в соцсетях, татарское общество в этом вопросе солидарно не со своими властями, а с угнетенными братьями и сестрами тюрками и мусульманами Китая. Аналогичен настрой национальной и исламской общественности в других тюркских государствах, открыто выражающей солидарность с братьями и сестрами.

Однако как видно, возможного недовольства Китая правители тюркских государств и квази-государств пока боятся значительно больше, чем недовольства своей национальной и исламской общественности. Что, на наш взгляд, должно побуждать последнюю задуматься над причинами такого положения и путями его изменения.