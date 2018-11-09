Преследование казахов в Китае это внутреннее дело Китая: министр иностранных дел Казахстана

О том, что в китайском Синьцзяне преследованиям подвергаются не только уйгуры, но и другие мусульманские тюркские этносы, включая казахов, широко известно. На самом деле, были даже робкие попытки казахских властей как-то разрешить этот вопрос. Впрочем, попытки оказались настолько робкими, что сейчас о них даже не вспоминают. А министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов пояснил в интервью «Азаттык» почему Казахстан не может поднимать вопрос о давлении на этнических казахов в лагерях перевоспитания в Китае.

- Мы уделяем этому вопросу особое внимание. Мы не имеем права поднимать этот вопрос в международных организациях. Это внутренняя проблема Китая. Мы не имеем права вмешиваться в их внутренние дела. Но МИД обращает особое внимание на этот вопрос, - сказал министр.

Абдрахманов сказал, что обсудит с назначенным недавно послом Китая в Казахстане проблемы казахов в «лагерях политического воспитания» в Китае.

То есть, преследование казахов государство, называющее себя КАЗАХстаном считает внутренним делом другой страны. Остается надеяться, что западные страны, критикующие Китай за преследование мусульман в Синьцзяне, не начнут тоже считать эти репрессии внутренним делом Китая. Больше заступиться за мусульман СУАР некому.