Союз татарской молодежи «Азатлык» собирается провести акции в защиту мусульман Синьцзяна

Члены "Союза татарской молодежи "Азатлык" подали уведомление в казанскую мэрию о проведении пикетов 18 и 19 ноября в столице Татарстана в защиту уйгур, татар, казахов, мусульман и других народов в Китае. Об этом сообщают "Idel.Реалии" со ссылкой на самих активистов.

— Мы считаем, что Китай нарушает права народов и мусульман, а в последние годы это коснулось и татар. Мы не можем молчать и считаем долгом выразить свою позицию, потребовать прекратить нарушения прав человека, — говорят в Союзе.

Первая акция запланирована у памятника Шаляпину на улице Баумана, вторая — напротив генконсульства Китая. Они требуют прекратить дискриминацию и нарушение прав этих народов, закрыть лагеря политического воспитания, не вмешиваться в религиозную и национальную жизнь народов, дать возможность полноценно соблюдать национальные и религиозные обряды и традиции.

Напомним, что ранее в защиту мусульман Синьцзяна высказался, хоть и весьма осторожно, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.