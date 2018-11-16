Союзу татарской молодежи «Азатлык» отказали в проведении акции в защиту китайских мусульман

Вчера мы сообщали о том, что активисты Союза татарском молодежи «Азатлык» собираются провести акцию в защиту угнетаемых мусульман Китая. Но уже сегодня стало известно, что казанский исполком отказал активистам в проведении пикетов. Об этом сообщает издание «Idel.Реалии».

Напомним, что "Азатлык" намеревались провести два пикета в Казани — у памятника Шаляпину на улице Баумана и напротив генконсульства Китая на Подлужной. Заявленные цели акции — требования прекратить дискриминацию и нарушение прав этих народов, закрыть лагеря политического воспитания, не вмешиваться в религиозную и национальную жизнь народов, дать возможность полноценно соблюдать национальные и религиозные обряды и традиции.

Но казанские власти внезапно заявили, что на Баумана в этот день уже заявлено другое мероприятие, а на Подлужной у генконсульства проводится аварийный ремонт инженерно-технических систем.

Активисты заявили, что намерены подать иск в суд на запрет исполкома в акциях. Кроме этого, они подали новые уведомления о проведении пикетов 21 и 25 ноября в тех же местах.