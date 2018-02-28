Индия, Китай и Пакистан: большие игры и разменные монеты

Не так давно "Голос Ислама" освещал события, происходящие на Мальдивских островах, широко известных как всемирный тропический курорт, но также являющихся частью Исламского мира.

В принципе, сами по себе они особого значения бы не представляли - переворот, так переворот, эка невидаль. Однако следующий факт указывает на возможность вовлечения в них крупных геополитических игроков - беглый президент Мальдив Мохамед Нашид, находясь в проиндийской Шри-Ланке, призвал Индию ввести в его страну войска, чтобы "восстановить законность". Стоит отметить, что один раз Индия это уже делала - в 1988 году именно ввод ее войск позволил удержаться у власти тогдашнему президенту Момуну Абдулл Гаюму.

Пока Индия не демонстрирует явного желания вмешиваться в происходящее на Мальдивах - в последнее время ее внимание было занято другими всемирно известными курортными островами - Сейшельскими. В частности, с ее властями было подписано соглашение сроком на 20 лет с возможностью продления о создании баз ВВС и ВМС Индии на двух островах (Успения и Внешнем) с севера от Мадагаскара. Таким образом, Индия учредила свое военное присутствие в одной из ключевых зон мирового торгового судоходства, имеющей стратегическое значение для ее основного экономического и военно-политического соперника - Китая.

(На карте - основные транзитные пункты морской торговли нефтью с ее цифрами в миллионах баррелей в день)

Тем временем продолжило укрепляться влияние Китая в антииндийском военном плацдарме - Пакистане. На днях ряд мировых СМИ опубликовали "новость" о том, что парламент этой страны признал китайский язык одним из официальных в Пакистане. В подобном виде эта новость - "фейк", но в его основе новость вполне реальная - парламент страны рекомендовал ввести обучение китайскому языку в школах Пакистана, что тоже весьма показательно.

Напомним, что основным камнем преткновения между Индией и Пакистаном является Кашмир, проблему которого наш сайт регулярно освещает, как и новости мусульман самих этих двух стран. Поэтому, нельзя обойти стороной еще одну новость из этого региона - дебют в Кашмире то ли одной, то ли двух вооруженных групп, объявивших войну как Индии, так и Пакистану.

Так, о своей активизации в этом регионе заявили как группа “Ансар Газват аль-Хинд” (АГХ), чей представитель Закир Муса выступил с соответствующим обращением, так и "ИГ"*, объявившее осоздании там собственного "вилайята Кашмир". Точно установить взаимоотношения данных групп на данный момент сложно, так как ранее один из участвовавших в атаке на индийских военных, ответственность за которую на себя взяло "ИГ" через агентство "АМАК", Мугас Ахмад Мир, убитый в ходе нее, был известен как член АГХ. С другой стороны, в своем обращении Закир Муса не стал заявлять о причастности своей группы к "велайяту Кашмир", хотя и не отмежевался от него. Также стоит отметить, что создание АГХ ранее рекламировалось ресурсами "Аль-Каиды"*, которая, как известно, враждует с "ИГ".

Впрочем, стоит ли за новой вооруженной силой в Кашмире "ИГ" или "Аль Каида", по сути непринципиально, так как в базовых идеологических вопросах и в отношении к основополагающим проблемам политики и войны существенной разницы между ними нет, на что указывает хотя бы тот факт, что первое родилось из второго. Принципиально же в данном случае то, что как "ИГ" открыто объявляет своим врагом наряду с Индией Пакистан, так и Закир Муса в своем обращении называет Пакистан "рабом Америки" и заявляет, что джихад в Кашмире не может вестись при его поддержке. При этом надо понимать, что исторически мусульманское сопротивление последних десятилетий в Кашмире шло по сути за право присоединиться к Пакистану как мусульманской части Большого Хиндустана, а не оставаться в составе преимущественно индуистской Индии, захватившей его, несмотря на мусульманское большинство его населения. Откровенно говоря, пока миллиардная ядерная Индия прочно стоит на ногах (а она, как мы видим, не просто стоит, а усиливается), шансов на это нет, и наличие политических и вооруженных сил, ориентированных на 200-миллионный Пакистан, скорее решает задачу поддержания сопротивления и его целей. Какие же цели способны решать группы, воюющие и против миллиардной Индии, и против 200-миллионного Пакистана, и в чьих интересах они там могут действовать? Очевидно, что в чьих угодно, но не в интересах мусульман как Кашмира, так и Пакистана, кроме которого им больше не на кого рассчитывать среди геополитических игроков.

Стоит напомнить, что это происходит на фоне резкого ухудшения отношений между Пакистаном и США, которые обвиняют его в поддержке "Талибана"* в последние годы (и однозначно, не беспочвенно). Пакистан очевидно уходит из фарватера США и встраивается в фарватер второй мировой сверхдержавы - Китая, на что указывают многие факторы. Хорошо ли это или плохо для мусульман?

Как уже разъяснялось на нашем сайте, односложного ответа на подобные вопросы сегодня, увы, быть не может. Например, для талибов это хорошо, а для уйгуров и других мусульман самого Китая, все больше скатывающегося в исламофобию - не очень. Исламофобскому Китаю, без поддержки которого против нее обречен Пакистан, противостоит не менее исламофобская Индия. Индия угнетает мусульман в Кашмире, при власти ультра-индуистской Бхаратия Джанаты Парти гнобит мусульман в целом, о чем мы тоже не раз писали. При этом для достижения своих внешнеполитических целей Индия пытается заручиться поддержкой части Исламского мира и сама оказывает ему поддержку, как, впрочем, это делает и Китай, союзниками которого являются условно происламские режимы вроде башировского Судана.

Увы, все это подтверждает то, что мы не раз констатировали - кроме как в воображении тех или иных сектантских группировок, отождествляющих лагерь Ислама с собой, в реальности Исламский мир сейчас находится в том состоянии, в котором он не способен выступать единым фронтом, а его различные сегменты вынуждены решать свои задачи в союзе с неисламскими силами. Учитывая это при оценке процессов, подобных описанным в этой статье, от мусульман требуется и дальновидность, и взвешенность.

* - запрещены в РФ