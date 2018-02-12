Нарендра Моди в Палестине - исторический визит и многомиллионная помощь

Премьер-министр Индии Нарендра Моди последний год занимался налаживанием крепких отношений с Израилем. Прошлым летом он приезжал в Израиль и стал первым индийским премьер-министром, посетившим Иерусалим. Совсем недавно, в январе, он принимал с царскими почестями израильского премьер-министра Нетанияху, в ходе чего тот попытался возродить сделку на покупку противотанковых ракет в размере 500 миллионов долларов (Индия сегодня является крупнейшим импортером израильского оружия в мире).

Зарекомендовав себя в качестве большого друга Израиля, Моди не забыл о важнейшем дипломатическом правиле настоящих мировых лидеров, или по крайней мере тех, кто стремится таковыми стать – не класть яйца в одну корзину. В этот раз Моди напомнил и палестинцам, что Индия традиционно была горячим сторонником палестинского дела.

Его визит в Рамаллу стал первым в истории визитом индийского премьер-министра в Палестину. Моди провел переговоры с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом, подписал соглашения о реализации совместных проектов на территории автономии на сумму более 41 миллиона долларов (их выделят на средства массовой информации, школы и больницы Палестины), подтвердил, что Индия предана интересам палестинского народа, выразил надежду на скорейшее создание независимого и суверенного палестинского государства, и даже посетил музей Ясира Арафата, где возложил венок и похвалил бывшего лидера ООП (чем весьма расстроил, мягко говоря, израильских наблюдателей). Немаловажен даже тот факт, что Моди прилетел в Палестину из Иордании, в ходе своего турне по Ближнему Востоку, а не из Израиля. В общем, визит был безусловно историческим и обе стороны остались довольны.

«Мы рассчитываем на то, что Индия, международная сила на стратегическом и экономическом уровне, поможет палестинцам достичь справедливого мира в нашем регионе» - сказал Махмуд Аббас.

Что в этой связи стоит отметить? "ГИ" уже не раз писал, кто такой Нарендра Моди, и во что его партия пытается превратить жизнь индийских мусульман. Тем не менее, нельзя не отметить, что государственной мудрости ему хватает, чтобы не только стать лучшим другом Израиля, но при этом и поддерживать горячую дружбу с арабским миром (что, кстати, судя по комментариям в твиттере, не встречает горячей поддержки среди его сторонников, не обремененных государственным долгом). Так, в декабре Индия проголосовала против решения США признать Иерусалим столицей Израиля на Генеральной Ассамблее ООН. Ее финансовая помощь Палестине меркнет на фоне огромных оборонных сделок с Израилем, и все же – это миллионы долларов, которые безусловно нужны палестинцам. Например, в 2016 году Индия выделила грант в размере 12 миллионов долларов на открытие IT-центра в Рамалле. И в любом случае, такая помощь является символом хороших отношений с арабским миром, что необходимо Индии, стремящейся стать постоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и сохранить свои многочисленные интересы в арабских странах. В этом кардинальное отличие Моди от популистских исламофобов, которые считают, что расположение мусульманского мира не стоит вообще ничего.

Ну и еще один невеселый вывод для нас. У мусульманской Уммы сегодня нет политической субъектности, и соответственно нет универсальных политических интересов. Все интересы локальны и национальны – у палестинцев один набор противников и союзников, у кашмирцев второй, а у пост-советских мусульман третий. Было бы ошибкой думать, будто такая ситуация появилась лишь недавно, например, с распадом Османского халифата. Отнюдь, этой ситуации уже сотни лет. Но именно поэтому, это нюансы, которые надо всегда иметь в виду при оценке политической реальности в мире.