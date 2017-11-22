Индия: правящая партия хвалится погромами мусульман (видео)

В Индии правящая Бхаратия Джаната Парти действующего премьер-министра Нарендры Моди выпустила предвыборный ролик, недвусмысленно подтверждающий их причастность к дикой резне мусульман в Гуджарате в 2003 году, а также обещающий сохранить ее "завоевания".

Напомним, что в результате устроенных тогда индускими фанатиками погромов около 2 000 мусульман были убиты (людей буквально сжигали живьем на улицах, чему есть масса фото-и и видео- свидетельств) и многие тысячи покинули эти места.

Так вот, теперь для индуистов Гуджарата правящая партия индуских фанатиков выпустила ролик, на котором показано, как индуская семья с тревогой ждет свою дочь, украдкой возвращающуюся домой на фоне громкого азана. Девушка возвращается и родители вздыхают с облегчением, после чего отец говорит: так было раньше, и так может быть снова, если они опять вернутся. На что девушка отвечает: но я спокойна, потому что, пока Моди у власти, никто не вернется.

То есть, правящая партия изображает изгнание мусульман благодаря погромам, устроенным ее сторонниками, как свое достижение, и обещает индуистам его сохранить, то есть, не дать жертвам погромов вернуться в родные места.

Отметим, что ролик вызвал негодование не только у мусульман Индии, но и многих оппозиционно настроенных индийцев, а также людей за рубежом, шокированных откровенностью правящей в Индии партии.