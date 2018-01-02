Из Индии "выпишут" 13 миллионов мусульман

Власти штата Ассам, в котором, как и в Индии в целом правит индуская шовинистическая партия Бхаратия Джаната Парти (БДП), озвучили вчера свои планы сократить официальное население штата с 32 миллионов жителей до 19 миллионов.

13 миллионов человек, на которые оно внезапно сократится - это проживающие в нем мусульмане бангладешского происхождения, объявленные теперь нелегальными иммигрантами.

Сделать это БДП обещало своим избирателям еще во время предвыборной кампании под лозунгом защиты "коренного индуского населения". Это одна из многих мер, направленных против проживающих в Индии мусульман и вообще всех, кто не вписывается в понятие "Хиндутва", то есть, последователей "коренных" религий, к числу которых якобы не принадлежат ни мусульмане, ни буддисты, ни христиане.

Напомним при этом, что сам Бангладеш был создан во многом в результате враждебных действий Индии против Пакистана, восточную часть которого она помогла отколоть местным коммунистам и секулярным националистам. Однако как видно, предавшие Исламскую Республику Пакистан бангладешцы своими для "коренных индусов" все равно не стали. Хоть и живут в этом штате уже десятилетиями.