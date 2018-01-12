Пакистан прекращает военное и разведывательное сотрудничество с США

Хуррам Дастгир Хан, министр обороны Пакистана, заявил о том, что его страна прекращает военное и разведывательное сотрудничество с США.

"США использовали Пакистан как козла отпущения в своей провальной войне в Афганистане. Пакистан не хочет платить цену своими жертвами, а хочет их признания", - заявил министр.

Это решение стало еще одним шагом на пути развития американо-пакистанского конфликта, который начался с хамского заявления президента США Дональда Трампа в адрес Пакистана.

В свою очередь еще до заявления Трампа госсекретарь США Рекс Тиллерсон также угрожал Пакистану, если тот не изменит свою политику в отношении афганского "Талибана" (запрещен в РФ).