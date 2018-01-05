Пакистан ударит по США 1,5 миллионом афганцев

Конфликт Пакистана и США, о котором мы информируем наших читателей в последние дни, продолжает развиваться, и в скором времени может начать иметь практические, а не только дипломатические последствия. Правда, пока для афганцев...

Так, сегодня было объявлено о предписании Национальным Комитетом Безопасности и Кабинетом министров Пакистана покинуть его гражданам Афганистана.

На данный момент в Пакистане проживает 1,5 миллиона афганцев. Чтобы отбыть домой им дано 30 дней.

Выводя за скобки вопрос о правомерности таких действий в отношении ни в чем не повинных мусульман, с точки зрения Ислама, такой шаг выглядит как откровенное глумление Исламабада над Вашингтоном.

Ведь официально США обвиняют Пакистан именно в попустительстве террористам из Афганистана (читай, талибам). Ну вот, теперь им предписано покинуть Пакистан, правда, вместе с другими афганцами.

Обвинить Пакистан в бесчеловечности в данном случае мог бы кто угодно, но не Трамп, сам запрещающий въезд в свою страну выходцам из нескольких государств и строящий огромную стену на границе с Мексикой. Пакистан в данном случае идет по его стопам.

А в чем же тут, собственно, глумление над США? А в том, что его афганские марионетки и так держатся на соплях, и в этих условиях приток в страну, если не всех 1,5 миллионов, то сотен тысяч афганцев, согнанных с насиженных мест и вынужденных как-то обустраиваться в полуразрушенном Афганистане, может просто привести к коллапсу кабульского режима.

Формально при этом Пакистану предъявить будет нечего. Вы хотели противодействия терроризму из Афганистана? Получите. Причем, по вашим же рецептам.