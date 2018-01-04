Пакистанский министр: американцам доверять нельзя

Министр иностранных дел Пакистана Мухаммед Асиф констатировал в своем твиттере, что его стране не следует доверять США. Такое заявление он сделал в ответ на выпады вашингтонского шоумена Трампа, обрушившегося недавно с обвинениями на Исламскую Республику.

«Президент США задается вопросом, что сделал Пакистан для борьбы с терроризмом. Никто иной, как Исламабад открыл США свои военные базы. Поставки оружия и горючего американским военным в Афганистане также осуществлялись через пакистанскую территорию.Тысячи гражданских лиц и военных Пакистана отдали жизни в войне, начатой США», - написал он.

Впрочем, лучше поздно, чем никогда - ведь сейчас американцы обвиняют Исламабад как раз в том, что тот перестал таскать для них каштаны из огня, и начал заново взаимодействовать с талибами, с которыми у Пакистана никогда проблем не было. Ведь рано или поздно американцы уйдут, а соседи, которыми являются пакистанцы и афганцы, останутся.

Так почему бы им загодя не навести друг с другом мосты?