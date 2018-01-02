Трамп обрушился - теперь на Пакистан

Дональд Трамп обрушился на очередную мусульманскую страну, с которой США связывали долгие десятилетия союзнических отношений - Пакистан.

"США глупо предоставили Пакистане свыше 33 миллиардов долларов помощи за последние 15 лет и они не дали нам ничего кроме лжи и обмана, считая наших лидеров дураками. Они предоставляют укрытие и поддержку террористам, на которых мы охотимся в Афганистане. Хватит", - написал в своем твиттере популист, метко прозванный за частое использование этой платформы Твитлером.

Напомним, что в декабре Пакистану уже публично угрожал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Причина та же - Пакистан поддерживает талибов*, предоставляя им базы и возможности передвижения по своей территории, что уже давно ни для кого не секрет.

Отметим, что все это было известно много лет и возобновление сотрудничества между Пакистаном и талибами с конца десятых годов сопровождалось политическими изменениями в руководстве "Исламского Эмирата Афанистан" (ИЭА),его переходом на более прагматические позиции и дистанцированием от тех, кого принято называть международными террористами. ИЭА провозгласил, что его задачи ограничены исключительно Афганистаном и не провел ни одной атаки на своих противников и их мирных граждан за пределами этой страны. Все это вызвало отток из рядов талибов настоящих экстремистов, которые создали в Афганистане филиал ИГ*, начав воевать уже и против ИЭА. А учитывая беспомощность и бестолковость американцев и их марионеток в Афганистане, логично, что Пакистан рассматривает талибов как союзника в борьбе с общими угрозами. Что же касается США, то еще при Обаме Пакистаном предпринимались попытки положить конец войне между ими и талибами на контактной площадке в Катаре, однако, вместо этого Белый дом продолжал убивать лидеров талибов, а Трамп и вовсе провозгласил цель покончить с ними полностью.

Однако конфликт с Исламабадом - один из многих в череде конфликтов Вашингтона со своими бывшими союзниками или, по крайней мере, партнерами в Исламском мире. Правда, надо сказать, что начало этой политике положил уже предшественник Трампа, который "успешно" настроил против США Турцию, чем способствовал ее сближению с Россией. Затем Трамп оттолкнул от США Катар, способствовав его сближению с Ираном и конфликту с Саудовской Аравией о ОАЭ. Теперь, после того, как Саудовская Аравия выступила против США и Израиля во время голосования по Иерусалиму на Генассамблее ООН, угрозы (пока неофициально) начались и в ее адрес. Теперь - Пакистан.

Является ли это следствием идейной исламофобии Трампа? Или он просто идиот, постоянно создающий конфликты как во внешней, так и во внутренней политике США?