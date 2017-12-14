Двойные стандарты: США угрожают Пакистану из-за Талибана

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с неприкрытыми угрозами в адрес Исламской Республики Пакистан. Причиной стало уже не раз выдвинутое ранее обвинение в адрес Исламабада в том, что он поддерживает движение Талибан* (Исламский Эмират Афганистана).

«Пакистан позволил большому количеству террористических организаций получить убежище на своей территории, и эти организации растут и крепнут, увеличивая свое влияние», — заявил глава внешнеполитического ведомства США.

При этом он пригрозил, что при продолжении своей политики Пакистан может потерять часть своей территории. В качестве альтернативы предъявляется ультиматум: «Мы хотим работать вместе с Пакистаном для того, чтобы уничтожить терроризм в границах этой страны, но Пакистан должен начать процесс изменения отношений с группировкой „Хаггани“ и другими».

Однако например, те же США совершенно не смущает открытое сотрудничество с курдско-коммунистическими YPG - SDF в Сирии, которое их союзник по НАТО Турция считает террористической организацией, и с которой они ведут войну. Тем не менее, США их прикрывают с воздуха, своими базами, логистически, финансово, политически, игнорируя протесты Анкары.

Почему же Исламабад себя должен вести иначе? Ведь стратегия США в Афганистане, очевидно, провалилась, и пока они там боролись с Талибаном, там уже появилось ИГ*. Причем, если ИГ угрожает Пакистану непосредственно, то с Талибаном у него никогда не было проблем. Поэтому логично, что видя недееспособность американских марионеток в Кабуле, Исламобад смотрит в будущее и хочет иметь рядом с собой дееспособного союзника, а не головную боль, которую ему оставят американцы, как они это сделали в Сирии с Турцией.

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