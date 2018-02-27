Китайское давление на мусульман: от уйгуров перешли к хуэй

На нашем сайте мы уже неоднократно писали о драконовой политике китайских коммунистов в отношении мусульман уйгуров Синьцзяна. Какими бы ни были жесткими меры в отношении уйгуров, в пользу КНР все же можно было сказать, что эти меры вызваны не столько исламофобией как таковой, сколько страхом перед сепаратизмом тюркоязычных уйгуров. На фоне событий в СУАР у нас был пример китайских мусульман хуэй.

Хуйэ это этнические китайцы, исповедующие Ислам. Это конечно не означает, будто между хуэй и ханьцами нет никакой разницы, кроме религии и культуры, такое предположение было бы упрощением. И все же, хуэй почти никогда не рассматриваются в качестве серьезной проблемы для Пекина – они хорошо интегрированы в общество и у них уже давно хорошо отлажены отношения с правительством. По этой причине, хуэй могли не переживать, что они подвергнутся столь же суровому тоталитарному прессу, как мусульмане Синьцзяна.

Но тревожные звоночки появились и для хуэй северо-западной провинции Ганьсу. В январе чиновники по делам образования из местного правительства в уезде Гуанхэ, который является преимущественно мусульманским регионом, запретили детям посещать религиозные уроки на время каникул в честь Нового года по лунному календарю. Этот запрет продолжается уже несколько недель.

Неясно, будет ли запрет – очень похожий на те, что применяют власти в уйгурских общинах, действовать и после праздника, но, похоже, он соответствует новым национальным правилам, вступившим в силу 1 февраля, направленным на усиление надзора за религией.

Жители города Линься, ​​столицы так называемой «автономной» префектуры Ганьсу, примерно в 50 километрах к западу от Гуанхе, сообщили Reuters, что подобные ограничения существуют и там.

«Мы считаем это возмутительным, мы были изумлены», - говорит Ли Хайян, имам хуэй из восточной провинции Хэнань, который в широко распространенной онлайн-статье осудил такую политику как нарушение конституции Китая.

По словам Ли Хайяна такие запреты в последние годы передаются устно, но их реализация была неравномерной и часто игнорировалась. Тот факт, что в этом году за них взялись серьезно, показывает, что теперь власти настроены на принудительное исполнение запретов.

Правительство префектуры Линься, которое контролирует города Линься и Гуанхэ, никак не комментирует новую политику, но заявляет, что конституция Китая требует разделения религии и образования.

«Управление религиозными делами ... придерживается направления синоизации (то есть, китаизации) религии и твердо сопротивляется и защищается от распространения и проникновения экстремистской религиозной идеологии», - сообщила пресс-служба правительства Линься в факсимильном ответе на вопросы журналистов. «Поддержание правового управления - это самая основная концепция защиты религии», - говорится в заявлении, подчеркивающем стабильность.

Государственная администрация Китая по делам религий не отреагировала на просьбу о представлении комментариев, но информационное управление Государственного совета заявило, что Китай полностью гарантирует право граждан на свободу вероисповедания по закону, включая детей.

Все запросы в любые другие ответственные государственные органы были также одинаковы – «мы строго придерживаемся принципа свободы религии, в том числе для детей, но мы не позволим использовать религию для незаконной деятельности».

Давление на хуэй пока что по своей интенсивности очень далеко от того, что испытывают уйгуры в Синьцзяне, где массированное давление полицейского государство сопровождает вспышку этнического насилия.

Но государственные СМИ также сообщают о запрете на громкий призыв к молитве через динамики из мечетей в районах проживания хуэй, якобы для того, чтобы избежать «шумового загрязнения».

В апреле прошлого года правительственная Исламская ассоциация Китая заявила, что новые мечети должны отказаться от «арабизации» архитектуры с ее «чрезмерным размером и экстравагантностью» в пользу традиционного китайского дизайна.

В Гуанхэ и Линься широко распространена антипатия к новым правилам образования. Прихожане мечети в разговорах с журналистами Reuters высказывали опасения, что они не смогут передавать даже свои культурные традиции детям, так как их запрещено обучать религии. Описывая обстановку в Линься как «очень напряженную», они считают, что поиск экстремистов среди них не имеет смысла, потому что экстремистов в их общине просто нет.

Несмотря на это, судя по сообщениям, хуэй остаются весьма патриотично настроенными мусульманами, а в «перегибах» в основном винят чиновников на местах, которые, якобы, неправильно понимают политику китайского лидера Си Цзиньпина.

Для Пекина является очень важным образ Китая с его многочисленной мусульманской общиной, так как он весьма помогает продвигать проект Си Цзиньпина, известный как «Один пояс и один путь», предполагающий миллиардные инвестиции в строительство инфраструктуры, связующей Азию, Европу и Африку. Из примерно 20 миллионов китайских мусульман Китай стремится выделить более лояльных хуэй в качество лица проекта, подчеркивая это особенно на совместных арабо-китайских выставках, вроде той, что прошла в преимущественно мусульманском регионе Нинся в сентябре.