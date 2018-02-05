Мальдивы: хаос на тропических островах

Большинство людей редко вспоминают про Мальдивские острова иначе, как про популярный тропический курорт с живописными атоллами, длинными океанскими пляжами, первоклассными отелями и красивой природой. Между тем, последние события напомнили нам о том, что Мальдивы это не просто россыпь коралловых островов для туристов, но и мусульманское государство, которое уже несколько лет подряд испытывает мощнейший политический кризис.

Последний виток кризиса начался с того, что верховный суд страны вынес постановление против действующего президента Абдуллы Ямина, который развернул настоящие гонения на всякое политическое инакомыслие, чем запятнал образ страны как престижного места для отдыха.

В четверг вечером судьи приказали властям освободить девять политических диссидентов, включая бывшего президента, а ныне эмигранта, Мухаммада Нашида, а также восстановить в должностях 12 депутатов, которые были исключены из партии Ямина, постановив, что их дела были политически мотивированными. Но правительство Ямина до сих пор отказалось выполнить постановление о преследовании и сопротивляется международным призывам уважать судебный порядок и восстанавливать демократию.

Вчера правительство обвинило Верховный суд в попытке свергнуть президента, а генеральный прокурор в телевизионном обращении, окруженный командирами армии и полиции, заявил, что правительство получило известие о том, что Верховный суд приказывает парламенту вынести импичменте Ямину.

«Я сообщил всем правоохранительным органам, что они не должны подчиняться такому незаконному порядку», - сказал генеральный прокурор Мухаммад Анил.

Ахмед Шиям, командующий армии, сказал, что силы безопасности будут следовать советам генерального прокурора и «не будут ждать и смотреть, как Мальдивы сходят с ума».

Тем временем, оппозиция назвала приказ Анила силам безопасности «неконституционным, крайне незаконным и опасным» и попросила парламент сместить Анила, а также главного прокурора страны. В настоящее время оппозиция имеет большинство в парламенте (85 депутатов), поскольку решение Верховного суда также восстановило 12 членов парламента, которые были лишены своих мест в прошлом году.

Но вскоре после этого солдаты окружили здание парламента и закрыли его – событие, которое многие мировые агентства новостей назвали военным переворот. В ответ, в ночь на воскресенье сотни сторонников оппозиции, размахивающих флагами, вышли на улицы, призывая правительство соблюдать постановление суда. Впрочем, правящая партия тоже устроила свой массовый митинг.

В настоящее время ситуацию на Мальдивах иначе как хаосом не называют. Ветви власти фактические не признают легитимность друг друга, призывают друг друга к отставке, а силовиков убеждают в необходимости исполнения, то ли приказа Верховного суда, то ли приказа президента.

Организация Объединенных Наций, Европейский союз и несколько иностранных правительств, включая Индию, США и Великобританию, призвали Ямина соблюдать постановление Верховного суда.