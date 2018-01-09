Эрдоган: бывшие соратники не должны открывать рты

В Турции по мере приближения к очередным выборам активизируется внутриполитическая борьба. В частности, со своими союзниками и противниками определяется правящая Партия Справедливости и Развития (AKP).

Так, фактически состоявшимся, хоть пока и юридически неоформленным можно считать союз AKP с партией националистов (MHP), о перспективах создания которого мы не так давно писали. Лидер последней Девлет Бахчели заявил, что в 2019 году его партия не будет выдвигать своего кандидата на президентских выборах и в качестве такого поддержит Реджепа Тайипа Эрдогана.

Бахчели заявил, что его партия будет верна союзу, который фактически возник у нее с AKP после подавления путча летом 2016 года. Учитывая то, что Бахчели долгие годы был жестким противником Эрдогана, часть его сторонников ранее сочла это предательством идей партии, уйдя вместе с партийной диссиденткой Мераль Акшенер, которая в прошлом году создала новую «Хорошую партию» (IYI Party). Однако на наш взгляд в данном случае имело место скорее двухстороннее движение, и не только Бахчели пошел навстречу Эрдогану, но и тот со своей партией серьезно эволюционировал в направлении, близком националистам, о чем не раз писалось на нашем сайте в последнее время (здесь, здесь и здесь).

Однако приобретая новых друзей, правящая партия одновременно теряет и старых. Так, одним из сюжетов внутриполитической жизни Турции в последнее время стал конфликт Эрдогана и его ярых сторонников с его бывшим соратником и бывшим президентом Турции от AKP Абдуллахом Гюлем.

Отметим, что о расхождениях Гюля с Эрдоганом было известно уже давно и, видимо, они и стали в свое время причиной ухода Гюля с поста президента в 2014 году. Однако долгое время Гюль сохранял молчание, а недавно он позволил себе выступить с критикой принятого правящей партией закона о декриминализации насилия, освобождающего от ответственности за применение силы при подавлении мятежей. Как у сторонников, так и у противников этого закона есть свои веские доводы, однако, проблема в том, что после того, как Гюль позволил себе высказать свое мнение, сторонниками Эрдогана против него была развязана самая настоящая травля.

Достаточно жестко своему бывшего соратнику уже несколько раз ответил и Эрдоган, правда, без указания его имени. Сегодня же, выступая перед однопартийцами, он и вовсе заявил: "Люди, которые были частью движения в прошлом и теперь отделены от партии, не имеют права голоса. Прежде, чем открыть рты, они должны увидеть, где сейчас находятся".

Многие аналитики не исключают, что эта перепалка приведет к появлению еще одной новой партии бывших сторонников, но уже не MHP, а самой AKP, возглавить которую может Гюль. В пользу этого, в частности, говорит сегодняшнее громкое предостережение с трибуны радикальных эрдоганистов - издания "Йени Шафак".

Так, в редакционной статье его руководителя Ибрагима Карагюля с красноречивым названием "Консервативная оппозиция, консервативная интервенция и перелом хребта" содержатся недвусмысленные угрозы тем, кто посмеет выступать против руководства страны с консервативных позиций.

Карагюль предупреждает, что в скором времени помимо светско-либеральной (CHP) и левацко-курдской (HDP) оппозиции, видимо, появится и консервативная оппозиция, которую он загодя определяет как оружие внешнего заговора против Турции. Отталкиваясь от этого, он откровенно предостерегает людей с консервативными взглядами от участи "врагов народа" в случае поддержки такой оппозиции, при этом признавая, что речь не идет о людях, вовлеченных в какую-то террористическую и другую антигосударственную активность.

Таким образом, как видно, внутриполитический ландшафт Турции находится в процессе трансформации. В прежние годы он определялся противостоянием условно "исламистских" или консервативных сил, монопольным представителем которых сумела стать AKP, и светско-националистических, представленных либеральными националистами (CHP) и радикальными националистами (MHP). Сейчас же, а точнее, начиная с лета 2016 года, сформировалась авторитарно-государственническая повестка, поддерживаемая национал-консерваторами AKP и национал-радикалами MHP, которой уже противостоят не только старые кемалисты из CHP и новые радикал-националисты из IYI Party, но и может начать оппонировать консервативная оппозиция.

Причиной появления последней, на наш взгляд, являются не столько внешние заговоры, сколько то, что политика правящей партии в последнее время сильно отошла от той линии, которая была ей присуща ранее. И если для части ее сторонников непринципиально, что партия, вдохновлявшая в свое время Арабскую весну, ныне проводит межпартийные форумы с Компартией Китая и с симпатией относится к Владимиру Путину, то для других это уже неприемлемо. Вот им-то сегодня и предлагается "заткнуть рты" и не становиться "врагами народа".