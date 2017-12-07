Партия Эрдогана собирается оформить союз с партией националистов

(На фото - премьер-министр от правящей партии приветствует депутатов жестом националистов)

В предверие предстоящих в Турции в 2019 году очередных выборов основные партии страны начали переговоры о возможных союзах. Одними из первых о возможности заключить между собой союз заявили лидеры правящей в Турции Партии Справедливости и Развития (AKP) и Партии Националистического Действия (MHP).

К союзу с националистами недвусмысленно призвал премьер-министр страны Бинали Йылдырым, представляющий AKP.

"Мы мыслим с MHP схоже по многим вопросам. Мы можем заключить с ними союз, чтобы создать абсолютное парламентское большинство. Почему мы не должны совместно действовать с партией, с которой сотрудничаем во многих вопросах? Для этого нет препятствий", - сказал Йылдырым.

В то же время лидер партии националистов Девлет Бахчели заявил, что предварительно должны быть внесены изменения в законодательство страны о партиях, разрешающие легально создавать такие коалиции. На данный момент законодательство страны такие возможности ограничивает, в связи с чем депутаты от этих партий заявили о намерении провести соответствующие изменения в законодательство.

Саму же идею "узаконенных отношений" между националистами и Эрдоганом лидер MHP одобряет и считает, что они станут "Народным альянсом".

Отметим в этой связи, что союз партии Эрдогана с партией националистов является больше, чем тактическим и сопровождается изменением как политики, так и риторики правящей партии. Так, как мы ранее писали, человек, ответственный за формирование прежней внешней политики Эрдогана, известной как "неоосманизм" - Ахмет Давутоглу был назван националистами "политическим трупом", а сама эта политика охарактеризована как "ненациональная". Сам же Давутоглу с недавнего времени стал своего рода персоной нон-грата в учреждениях, подконтрольных AKP.

Кроме того, помимо отказа AKP от "ненациональной политики неоосманизма" исчезло еще одно препятствие для стратегического союза националистов с ней - разное отношение к государственному идолу современной Турции Мустафе Кемалю. Ранее AKP, которая позиционировала себя как партия главным образом соблюдающих мусульман и чуть ли не "исламистов", весьма прохладно относилась к этому культу, а некоторые ее сторонники и вовсе враждебно. Сейчас же бывших сторонников Эрдогана, порицающих "Ататюрка", стали преследовать в уголовном порядке (например, Кадыра Мисыроглу), а его культ взяла на вооружение сама правящая партия. Так что, действительно, нет причин, которые мешали бы партиям консервативных (AKP) и радикальных (MHP) националистов создать полноценный "Народный альянс".