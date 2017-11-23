Политика

Турция: профессору Давутоглу запретили встречу со студентами

23 ноября в 19:43 Икрамутдин Хан 6

Администрация Университета Мармары запретила встречу со студентами бывшего преподавателя этого учебного заведения профессора Ахмета Давутоглу.

Встреча должна была состояться 27 ноября по приглашению университетской студенческой организации. Планировалось, что на ней бывший премьер-министр и министр иностранных дел Турции презентует свою новую книгу "Стоп" и ответит на вопросы студентов. Однако как заявили в студенческой организации, администрация университета приняла решение об отмене данного мероприятия. Как дали понять в руководстве университета, его бывший преподаватель более не является желанным гостем в его стенах.

Это событие локального масштаба иллюстрирует ту тенденцию, что не только в стенах университета Мармары, но и в целом в нынешней Турции идеи и сама личность ее бывшего премьера-министра не в особой чести. Напомним, что недавно Семих Ялчин, один из лидеров Партии Националистического Действия (MHP), являющейся союзником правящей Партии Справедливости и Развития (AKP), назвал Ахмета Давутоглу "политическим трупом", обвинив его в проведении "ненациональной неоосманской политики", "игнорирующей реалии региона".

Контуры новой, не неоосманской, а "национальной" политики, судя по всему, прорисовываются сейчас. В частности, на фоне встречи Эрдогана с Путиным и Рухани в Сочи многие наблюдатели заметили изменение тональности проправительственных комментаторов в отношении Башара Асада. Если во времена премьерства Давутоглу и еще некоторое время по инерции Асад изображался как абсолютное зло, то сейчас его стали выставлять как неразумную жертву западных интриг, которым противостоят Россия, Иран и Турция. 

Комментарии 6
  • Кажется Эрдогана подменили ... Чиновники Турции колеблются вместе с линией партии. Что-то мне это напоминает
    (0)
    23 ноября в 21:36
    • Уважаемые авторы ГИ, можете объяснить, какие цели преследует Эрдоган такой сменой риторики почти на 180 градусов? Есть ли у него хитрый план или он панически боится курдской федерации?
      (5)
      23 ноября в 22:29
      • Ассаляму Алейкум, хотел бы попросить администрацию Голоса Ислама, рассказать или создать тему об одном человеке, а именно о Ялчыне Топчу, не интереса ради прошу, чует мое сердце имеет он влияние на Эрдогана.
        (0)
        24 ноября в 00:38
        • Давутоглу стал политическим трупом лишь по причине близости к Фетулле Гуляну. Ин шаа Оллох, Эрдоган ещё отпразднует победу в Сурия вопреки вашим пессимистическим и желчным пасквилям. Я то вас знаю как облупленных, вы слишком высокого мнения о ваших аналитических способностях.
          (0)
          25 ноября в 15:44
          • Ferhat Cuma, Это не желчные пасквили, критика да, но не пасквили, просто каждому из из нас надо осмыслить что в конце в концов происходит, без злобы меж нами, не надо делать так, что бы мы оказались по разные стороны баррикад, слишком уж все серьезно, да поможет нам всем Аллаh.
            (0)
            25 ноября в 23:01
            • Я думаю, все высказывания Эрдогана насчёт М. Кемаля, его политика в отношении курдов- говорят о том, что он скорее всего пришел в тупик во внутренней политике, и должен считаться с важной долей его избирателей, а именно последователей МHP, дай Бог, Эрдоган и их обыграл, и не истратил надежды мусульман на него.
              (82)
              26 ноября в 09:21