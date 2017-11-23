Турция: профессору Давутоглу запретили встречу со студентами

Администрация Университета Мармары запретила встречу со студентами бывшего преподавателя этого учебного заведения профессора Ахмета Давутоглу.

Встреча должна была состояться 27 ноября по приглашению университетской студенческой организации. Планировалось, что на ней бывший премьер-министр и министр иностранных дел Турции презентует свою новую книгу "Стоп" и ответит на вопросы студентов. Однако как заявили в студенческой организации, администрация университета приняла решение об отмене данного мероприятия. Как дали понять в руководстве университета, его бывший преподаватель более не является желанным гостем в его стенах.

Это событие локального масштаба иллюстрирует ту тенденцию, что не только в стенах университета Мармары, но и в целом в нынешней Турции идеи и сама личность ее бывшего премьера-министра не в особой чести. Напомним, что недавно Семих Ялчин, один из лидеров Партии Националистического Действия (MHP), являющейся союзником правящей Партии Справедливости и Развития (AKP), назвал Ахмета Давутоглу "политическим трупом", обвинив его в проведении "ненациональной неоосманской политики", "игнорирующей реалии региона".

Контуры новой, не неоосманской, а "национальной" политики, судя по всему, прорисовываются сейчас. В частности, на фоне встречи Эрдогана с Путиным и Рухани в Сочи многие наблюдатели заметили изменение тональности проправительственных комментаторов в отношении Башара Асада. Если во времена премьерства Давутоглу и еще некоторое время по инерции Асад изображался как абсолютное зло, то сейчас его стали выставлять как неразумную жертву западных интриг, которым противостоят Россия, Иран и Турция.