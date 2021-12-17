В отношении убитого Наби Рахимова возбудили уголовное дело

В отношении убитого Наби Рахимова возбуждено уголовное дело по 318 статье Уголовного Кодекса РФ. Адвокат Эдем Семедляев сообщил, что он и адвокат Сияр Панич будут выступать на стороне защиты по делу гражданина Узбекистана, которого 11 мая 2021 года убили силовики во время обыска, из-за якобы оказанного им сопротивления. Об этом сообщает правозащитная организация «Крымская солидарность».

По словам правозащитников супруга погибшего Сохиба Бурханова заявила ранее о проведении расследования обстоятельств убийства Рахимова и суда так как считает его невиновным. Женщина пытается доказывать его невиновность и оспаривает версию спецслужб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Бурханова по-прежнему находится в центре временного содержания иностранных граждан в Краснодарском крае. Позиция силовиков по поводу невыдачи тела Рахимова, как «нейтрализованного террориста», осталась неизменной.

Сейчас дело находится на стадии предварительного следствия — адвокаты ознакамливаются с проведенными за это время экспертизами по уголовному делу. В ближайшее время планируется ознакомить с ними и супругу - Сохибу Бурханову.

Наомним, что 11 мая силовики в Симферополе расстреляли при задержании гражданина Узбекистана Наби (Аюба) Рахимова, утверждая, что он оказывал вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В этот же день ФСБ увезла на допрос его семью и семью Сейдамета Гафарова, в домовладении которого был убит Рахимов.

12 мая адвокат Сияр Панич отправил в СК запрос о выдаче тела родственникам. 14 мая было составлено ходатайство об ознакомлении защиты с материалами данного уголовного дела, а 15 мая аналогичное заявление о возвращении тела было отправлено от имени вдовы Сохибы Бурхановой. Только 1 июня адвокат получил письменный отказ Следственного комитета по поводу выдачи тела убитого для похорон, в связи с тем, что специалисты все еще проводят экспертизы. Повторное ходатайство об изучении материалов уголовного дела также осталось без удовлетворения.

Сохибу Бурханову же отправили во временный центр содержания иностранных граждан по решению Советского районного суда. ЕСПЧ рассмотрел срочную жалобу по делу Бурхановой и указал Российской Федерации воздержаться от выдворения женщины в Узбекистан, применив Правило 39 Регламента Суда.