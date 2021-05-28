ЕСПЧ запретил выдворять из России жену убитого Наби Рахимова

Сохибу Бурханову, супругу убитого ранее в Крыму гражданина Узбекистана Наби (Аюба) Рахимова не смогут выдворить из России, пока ЕСПЧ не примет решение по ее жалобе Об этом сообщила «Крымская солидарность» со слов адвоката Дарьи Трениной, которая представляет интересы Бурхановой в Страсбургском суде.

Соответствующее решение пришло из Страсбургского суда.

ЕСПЧ принял решение оставить Сохибу в России согласно правилу 39 регламента Европейского суда о предварительных мерах. Как объяснила Тренина, это правило позволяет обеспечить безопасность человека на время рассмотрения его дела. Суд ранее устанавливал, что в Узбекистане лицо может быть подвергнуто пыткам за причастность к запрещённой в стране партии «Хизб ут-Тахрир»*.

А так как у ЕСПЧ уже имеется решение по делу покойного супруга Сохибы, есть опасения, что ее права на родине могут быть нарушены.

Обычно Европейский суд рассматривает жалобы годами, но если речь идет о безопасности заявителя, то запрос по правилу 39 рассматривается в течение нескольких часов, пояснила Тренина.

Сохиба Бурханова останется в России до момента решения по ее жалобе в ЕСПЧ. Как уточнила адвокат, жалоба еще не направлена.

* - запрещены в РФ