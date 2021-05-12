В Крыму силовики во время обыска застрелили гражданина Узбекистана

В Крыму во время обыска в селе Дубки под Симферополем 11 мая был застрелен гражданин Узбекистана, Наби (Аюб) Рахимов. Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на главу Меджлиса крымскотатарского народа* Рефата Чубарова и правозащитницу, активистка «Крымской солидарности» Лутфие Зудиева.

«В Симферополе в микрорайоне Дубки расстрелян в своем доме мусульманин – узбек Аюб (Наби) Рахимов. Вчера его видели на ифтаре в мечети

Симферопольского района Ак-Мечеть. Мужчина, по словам знакомых и соседей, зарабатывал на жизнь тем, что готовил пищу для разговения на ифтар. По версии силовиков, он оказывал им сопротивление при обыске, но верить людям, которые упекли в тюрьмы уже больше 80 невиновных людей – крымских татар, я никогда не тороплюсь», – написала Зудиева на своей странице в Facebook.

Позднее эту информацию во время прямого эфира в Facebook подтвердил Рефат Чубаров.

«Рахимов якобы сопротивлялся при задержании и был застрелен. То есть сотрудники ФСБ утверждают, что он сопротивлялся. Демонстрируют какие-то остатки гранаты и оружия, которые якобы принадлежали убитому ими Наби Рахимову. Но мы чудесно знаем о том, насколько широко ФСБ использует такие методы, когда убивает людей. Подбрасывает оружие и выставляет это оружие как такое, которое якобы принадлежало убитому «террористу» и «экстремисту», – утверждает Чубаров.

Он добавил, что это первый подобный случай в Крыму с момента аннексии.

«Мы не знаем больше подобных случаев с момента оккупации, когда сотрудники ФСБ вторгались бы в дом к людям, убивали бы их и подбрасывали бы оружие, и потом объявляли бы, что убили их потому, что они сопротивлялись. Это впервые», – подчеркнул глава Меджлиса.

По данным Рефата Чубарова и Лутфие Зудиевой, супругу Рахимова Сахибу Бурханову вместе с их 15-летним сыном до сих пор не могут найти.

«Соседи и односельчане массово подают заявления в полицию о пропаже его супруги и 15-летнего сына», – подчеркнула Зудиева.

В общественном объединении «Крымская солидарность» говорят, что в районе 14:00 к домовладению в Дубках приехала машина ритуальной службы. Соседи рассказали активистам, что видели, как рано утром приехали силовики, а затем слышали стрельбу и то, что во дворе бегали люди.

«С их (российских силовиков – ГИ) слов, якобы у него было оружие, он отстреливался, у него была граната РГД. Нам точно неизвестно», – сказал объединению адвокат Ислям Велиляев.

Так, о «ликвидации» под Симферополем «объявленного в розыск члена международных террористических организаций», информируют российские СМИ.

«При силовой поддержке спецподразделений ФСБ России и Росгвардии проведено оперативно-боевое мероприятие, целью которого являлось задержание объявленного в розыск члена международных террористических организаций», – цитируют «Известия» ФСБ.

По информации ТАСС, в ходе проведения оперативно-боевого мероприятия «подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление».

Отмечается, что Следком России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Симферополя, «подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК России)».

Между тем известно, что в прошлом Рахимов обращался в Европейский суд по правам человека с иском против России, и в 2014 году ему присудили компенсацию в размере 17 тысяч евро.