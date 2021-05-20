Жену убитого Наби Рахимова разлучили с детьми и хотят депортировать

Как сообщал недавно «Голос Ислама» 11 мая в симферопольском микрорайоне Дубки в недострое частного дома российские силовики убили гражданина Узбекистана Наби (Аюба) Рахимова. Объяснили это тем, что якобы Рахимов первым открыл стрельбу по трем сотрудникам ФСБ.

Но история злоключений семьи убитого Рахимова на этом не закончилась. В тот же день после обыска жену Рахимова Сохибу Бурханову отвезли в Следственный комитет, а 12 мая суд постановил депортировать ее на родину — в Узбекистан. И отправил в центр временного содержания мигрантов в Краснодарском крае.

Двоих детей Рахимова и Бурхановой отправили в реабилитационный центр для несовершеннолетних. Отдадут ли их матери, до сих пор неясно.

Напомним, что причиной визита силовиков к Наби Рахимову стало его преследование в Узбекистане. Там его подозревают в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир»*.

Как сообщает «Новая газета», о Наби Рахимове известно немногое: работал на стройках, семья его жила небогато. При этом он еще и готовил еду для разговения тем, кто постился.

Его могли депортировать в Узбекистан еще в 2005 году, однако тогда в дело вмешался Европейский суд по правам человека, который счел, что на родине он может быть подвергнут пыткам. В итоге его оставили в России, а с 2015 года он перебрался в Крым.

По словам представителя правозащитной организации «Крымская солидарность» Лили Гемеджи, супругу убитого Сохибу после обыска увезли сначала в миграционную службу, а потом на допрос вместе с 15-летним сыном. В СК их держали с 13:00 до трех часов ночи.

«Своего мужа Сохиба опознавала по фотографии. Тело ей не показали», — рассказывает Гемеджи.

По словам адвоката Бурхановой Сияра Панича, Сахибу и ее старшего сына отвезли в Главное управление СК по Крыму и Севастополю. Защитника к ней допустили только в 17:30, и то лишь потому, что она отказывалась что-либо подписывать.

«Во время допроса смерть ее мужа чуть ли не на сына пытались повесить. По крайней мере, так говорили Сохибе до моего прихода. Самого сына допрашивать привели около 23 часов. Изначально, примерно до 18 часов, Сохибе говорили, что ее мужа просто задержали, и не сообщали, что он погиб. Когда следователь ей это сказал, у нее началась истерика, она начала рыдать, и ей стало плохо, началось головокружение. Мы просили отложить следственные действия на следующий день, но получили отказ. Сохибу и сына продержали на допросе до 02:30. Учитывая, что они сейчас держат пост, они сутки не ели»,— рассказывает адвокат.

Суд признал ее виновной по части 1.1 статьи 18.8 КоАП в нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране.

— Выдворение из страны может занимать до нескольких месяцев, — поясняет Лиля Гемеджи. — Тем более границы закрыты. Сейчас органы опеки пытаются поместить детей убитого Рахимова в реабилитационный центр: они, по постановлению суда, не подлежат выдворению, и государство не должно платить за их дорогу, а у Сохибы средств на билет нет. Я думаю, для детей это ужасная психологическая травма: в один день потерять и отца, и, возможно, мать.

По ее словам, в центре для мигрантов не предусмотрено содержание несовершеннолетних. Поэтому детей разлучают с родителями. Судьба сына и дочери Наби Рахимова до сих пор остается неясной. Младшая дочь Бурхановой родилась в России, сын — в Узбекистане. Российского гражданства они не имеют. Их местонахождение защитникам Бурхановой неизвестно.