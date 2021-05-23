На проигрыш в ЕСПЧ Россия ответила пулей

В Крыму сотрудники ФСБ убили узбека, выигравшего у России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Гражданин Узбекистана Наби Рахимов был в розыске у себя на родине. Семейный конфликт обернулся доносом в спецслужбу и обвинением в преступлении против «конституционного строя». В России Рахимов обратился за убежищем, но получил отказ. После того, как российские суды оставили отказ в силе, он пожаловался в ЕСПЧ и выиграл. Россия должна была выплатить ему 17 тысяч евро компенсации за содержание в нечеловеческих условиях. В 2013 году его задерживали для экстрадиции в Узбекистан, но позже освободили из-под стражи.

Миграционные власти РФ периодически продлевали Рахимову разрешение на пребывание в стране. Сотрудники ФСБ пришли в дом на территории села Дубки под Симферополем, где временно проживал Наби, когда срок действия разрешения истёк. Хотя нелегалов, как правило, задерживают и отправляют в депортационный центр, Наби застрелили. Очевидцев убийства Рахимова нет, соседи слышали шум и выстрелы. «Активность в доме началась приблизительно через полчаса после появления там машины следственного комитета и спецназа», - сказала «Голосу Ислама» крымский адвокат Лиля Гемеджи.

«Когда люди начали выходить из домов, чтобы узнать что случилось, их начали загонять обратно в дома сотрудники ФСБ», - рассказал адвокат Эдем Семедляев, который представляет интересы семьи убитого. В тот же день ФСБ заявила, что во время обыска Рахимов оказал сопротивление и был уничтожен. В России тела убитых, которых обвиняют в терроризме, не выдают семьям для погребения. Такая практика распространена на Северном Кавказе. Хотя Рахимов не был подозреваемым в терроризме, его тело в течение 10 дней после смерти не отдали для захоронения родственникам. По словам адвоката Семедляева, Следком игнорирует обращения о выдаче тела. Даже справку о смерти следователь не выдал на руки представителю семьи убитого, а передал в органы опеки.

Эта справка нужна для того, чтобы дети убитого смогли покинуть Крым и Россию. Их мать, Сахиба Рахимова, вдова Наби, была задержана как нелегалка и по решению Советского районного суда Крыма должна быть принудительно выдворена за пределы РФ. Двое младших детей сегодня находятся в Крыму. Органы опеки разыскивают их с помощью полиции. В тоже время их дядя, прибывший в Крым из Узбекистана, оформляет над ними опеку для того, чтобы вывезти за пределы России. Между тем, российские власти ищут детей Рахимова в домах крымских татар. В частных разговорах представители властей ставят выдачу тела убитого мусульманина в зависимость от выдачи детей. Адвокат Эдем Семедляев высказал предположение, что дети нужны властям для давления на их мать с целью добиться отказа от возможных претензий к ФСБ в связи с гибелью мужа.

Украинская прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту убийства гражданина Узбекистана. Представители министерства иностранных дел Украины и представительства президента страны в оккупированном Крыму проинформированы о случившемся. В настоящее время усилия правозащитников и активистов в Крыму направлены на то, чтобы не позволить властям использовать детей в качестве инструмента давления на их мать-вдову убитого. Цель силовиков - вынудить женщину отказаться от претензий в связи со смертью мужа. Пока в Крыму возбуждено лишь дело о нападении на сотрудников ФСБ. Как утверждают российские власти, 49-летний строитель стрелял в спецназовцев и бросил в них гранату. Впрочем, никаких доказательств этому не приводят. Их нет и не может быть, считают крымчане, знавшие Наби Рахимова.