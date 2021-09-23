Верховный суд Крыма отказал в возвращении тела семье убитого силовиками Наби Рахимова

Верховный суд Крыма отказал вернуть вдове тело Наби Рахимова, убитого силовиками, сообщает правозащритное объединение "Крымская солидарность".

По словам правозащитников суд отказал в апелляционной жалобе по делу Наби Рахимова. Защита настаивала на незаконности решения, принятого Киевским районным судом, согласно которому тело останется в руках государства, как полученное «в ходе пресечения террористического акта». Об этом рассказал адвокат Сияр Панич.

Защита утверждает, что позиция следствия, опирающаяся на статью 14.1 Федерального закона «о погребении и похоронном деле» не мотивирована. Согласно ей, тела лиц, убитых при осуществлении ими теракта, не выдаются, и о месте их захоронения не сообщается.

«Как нам известно, никакой террористической акции не было. Рахимов был убит по месту его постоянного проживания, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия. Никаких других доводов, доказательств следователь в Киевском районном суде не привел», — рассказывает адвокат.

Верховный суд Республики Крым также отказал защите, основываясь на решении суда первой инстанции.

Напомним, что 11 мая этого года силовики в Симферополе расстреляли при задержании гражданина Узбекистана Наби (Аюба) Рахимова, утверждая, что он оказывал "вооруженное сопротивление" силовикам. В этот же день ФСБ увезла на допрос его семью и семью Сейдамета Гафарова, в домовладении которого был убит Рахимов.

Уже на следующий день адвокат Сияр Панич отправил в следственный комитет запрос о выдаче тела родным убитого. 14 мая было составлено ходатайство об ознакомлении защиты с материалами данного уголовного дела, а 15 мая аналогичное заявление о возвращении тела было отправлено от имени вдовы Сохибы Бурхановой. Только 1 июня адвокат получил письменный отказ

Следственного комитета по поводу выдачи тела убитого для похорон, в связи с тем, что специалисты все еще проводят экспертизы. Повторное ходатайство об изучении материалов уголовного дела также осталось без удовлетворения.

При этом саму Сохибу Бурханову отправили во временный центр содержания иностранных граждан по решению Советского районного суда. 12 мая судья Игорь Бражник постановил назначить штраф в размере 2000 рублей и административное выдворение за пределы Российской Федерации за нарушение статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации»). 28 мая Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляцию адвокатов Марины Дубровиной и Эдема Семедляева и оставил решение первой инстанции в силе.

ЕСПЧ рассмотрел срочную жалобу по делу Бурхановой и указал Российской Федерации воздержаться от выдворения женщины в Узбекистан, применив Правило 39 Регламента Суда.

Около 40 дней силовики не отдавали вдове тело убитого мужа, ссылаясь на проведение судебно-медицинской экспертизы. Защита получила ответ от Главного следственного управление по Республике Крым и городу Севастополю о полном отказе в выдаче тела мусульманина Наби Рахимова. В постановлении сообщалось, что решение мотивировано "террористической деятельностью" погибшего.

В чем именно заключалась "террористическая деятельность" убитого у себя дома мусульманина, которого даже после смерти не дают по человечески похоронить, никто до сих пор объяснить не может или не хочет.