Крокодиловы слезы и лапша на уши - не то, что нам нужно

Никак нельзя пройти мимо комментариев братьев Ильдара и Шамиля Аляутдиновых о правителе Египта Абдельфаттахе ас-Сиси, во встрече с которым довелось принять участие последнему из них в рамках проходящей в Египте международной конференции.

https://youtu.be/yHIe3rj2nNg

Причем, надо сразу отметить, что хотя комментировать придется их слова, заметка эта будет не столько о них или о "российском мусульманском духовенстве", которое они представляют. Проблема гораздо глубже и серьезнее, но об этом поговорим в конце.

Начнем же с отдельных цитат главы Духовного управления мусульман Москвы Ильдара Аляутдинова из его краткого разговора с председателем Совета улемов Духовного управления мусульман РФ Шамилем Аляутдиновым.

"Невероятно впечатленный" встречей с Абдельфаттахом ас-Сиси Ильдар Аляутдинов рассказал: "Меня потрясло то, что он плакал. Когда он слушал аяты, слушал хадисы, по его щекам текли слезы".

Он рассказал, насколько он (Сиси) "сопережевает за те события, которые в Йемене происходят, в Ираке происходят" - настолько, что закрывается в комнате, остается наедине с собой и плачет.

По его словам, Сиси глубоко волнует вопрос "кто ты по жизни, насколько ты правдив, насколько ты соблюдаешь те обязательства, которые берешь на себя".

И из всего этого он делает вывод (или озвучивает вывод, по сути солидаризируясь с ним), что "Египту очень серьезно повезло с президентом", на что Председатель Совета улемов ДУМ РФ Шамиль Алуятдинов восклицает: "Ма ша Аллах!"

Трудно это, конечно, комментировать, но надо... Трудно, потому что вроде бы человек рассказывает то, что видел собственными глазами, и такие вещи, над которыми верующему человеку не хочется глумиться - как кто-то плачет, слушая аяты и хадисы или переживая о судьбе единоверцев.

И все это было бы очень трогательно, расскажи Ильдар-хазрат об одном из своих прихожан или каком-то беспомощном человеке, обращающемся с покаянием к Аллаху за то, чего он уже не в силах изменить. Но, субхан Аллах, как же можно судить по одним словам или даже слезам человека, правящего стомиллионной мусульманской страной с 2013 года, и делавшего это так, что это находится в полном противоречии с этими его словами?!

"...насколько ты правдив, насколько ты соблюдаешь те обязательства, которые берешь на себя?" - восклицает человек, который был министром обороны при всенародно избранном президенте Мохаммеде Мурси, набожном правителе и Коран-хафизе, но вероломно предал его, сверг, заточил и умучал в тюрьме его, его сына и тысячи других египтян.

Плачет, оказавшись один, о мусульманах Йемена и Ирака тот, кто заставил плакать тысячи и тысячи мусульман самого Египта, которых он оставил сиротами, вдовами, лишившимися детей родителями. Льет о них крокодиловы слезы тот, который ввел блокаду против мусульман Сектора Газа и обрек их тем самым на голод, разлуку с близкими по разные стороны границы, унижения и мучения на КПП.

"Когда коронавирус наступил, я прочитал множество разных аятов и понимаю как президент я не только себя защитил, но и свою страну защитил и положился на Всевышнего, что Всевышний дал нам выход" - говорит глава государства, от которого требовалось не только читать аяты, но и принимать конкретные меры по защите от этой напасти страны. В прошлом месяце Amnesty International проинформировал СМИ о том, что власти Египта не имеют внятной стратегии борьбы с коронавирусом и в частности провалили вакцинацию в бедных, скученных районах, составляющих значительную часть страны, а также в тюрьмах, забитых в том числе из-за непрекращающихся политических репрессий режима, утвердившегося грубой силой и ею же удерживающегося.

Но ситуация с коронавирусом это лишь отражение политики потемкинских деревень режима, у которого одна "реальность" для дорогих гостей (будь то туристы или подставляющие уши под лапшу иностранные муфтии), а другая для простых людей. Даже с чисто прагматической точки зрения режим Сиси - это режим неудачник в области экономической политики и решения неотложных проблем египтян

https://golosislama.com/news.php?id=39680

https://golosislama.com/news.php?id=39950

Если же говорить о религии, то он отметился борьбой с аятами Корана, при чтении которых по словам Ильдара Аляутдинова он плачет (https://golosislama.com/news.php?id=39580) и давлением на аполитичный "Аль Азхар" (https://golosislama.com/news.php?id=35498), уже не говоря о репрессиях против "Братьев-Мусульман"*. Зато при этом на радость исламофобам всего мира активно насаждает в Египте культ фараонов.

Во внешней политике Сиси отметился блокадой Сектора Газа и помощью Израилю в провокациях против палестинского дела (в частности, поддержкой проекта Дахлян https://golosislama.com/news.php?id=32217), поддержкой Хафтара в Ливии и поддержкой Греции против Турции.

Так в чем в таком случае Египту повезло с президентом, Ильдар-хазрат?! В том, что он при вас поплакал и произнес несколько красивых фраз?!

И вот тут мы переходим к тому важному вопросу, обсуждение которого анонсировали. Так, вчера некоторые наши братья в порыве праведного гнева от этих славословий Сиси подняли проблему поддержки российскими официальными мусульманскими деятелями тиранов и гонителей мусульман. И такая проблема, безусловно, есть. Но в данном случае мы видим и другую проблему, потому что когда смотришь на эту беседу братьев Аляутдиновых, возникает ощущение, что люди искренне говорят то, что думают, оказавшись под впечатлением слов, которые услышали и атмосферы, в которой оказались.

И это проблема не менее серьезная - проблема недальновидности и неразборчивости не одного и не двух, а очень многих мусульманских деятелей, и далеко не только в России. Это проблема того, что зачастую очень искренние исламские деятели обводятся вокруг пальца мошенниками или манипуляторами, которым достаточно сказать им "ас-саламу алейкум", сослаться на какого-то исламского авторитета, процитировать аяты или хадисы, особенно, если при этом удастся еще и пустить слезу.

Нет, мы сейчас не призываем к черствости и паранойе. К любому незнакомому мусульманину нужно проявлять презумпцию доверия, а демонстрируемые религиозные чувства в основе должны восприниматься как искренние. Вот только политиков, и особенно правителей, нужно оценивать не по их словам и слезам, а по их делам - особенно тем, которые приводят к слезам их подданных, и слезам отнюдь не умиления.

В известном хадисе от Амра ибн аль-Аса о качествах Румов (европейцев) прекрасным названо то из них, что они "больше других обезопашены от несправедливости своих правителей". Но не потому ли это так, что сегодня найдется мало европейцев, которые будут умиляться какому-то диктатору из-за того, что он плакал, читая Библию или думая об униженных и оскорбленных и т.п.? Европейцы уже давно привыкли судить по делам, и своих правителей в первую очередь, и именно поэтому они в наибольшей безопасности от их несправедливости. Кстати, не такой ли "осознанности" и рациональности учат свою аудиторию "триллионеры" от Ислама? Но куда она девается каждый раз, когда речь заходит о правителях?

И напоследок. Мы не отрицаем того, что и правитель-тиран, обратившись к Аллаху, может измениться и изменить свою политику. И не меньше хотели бы, чтобы эти изменения в Египте произошли мирным путем, не подвергая опасности взрыва стомиллионную страну. Но изменения эти должны быть выражены в делах, и если речь идет о Сиси, то в делах с его стороны, благо, все возможности у него для этого есть. И тем религиозным деятелям, которые были впечатлены эмоциональностью Сиси, если они хотят блага в том числе и для него, следовало бы его к этому призвать, тем более, что по слова Ильдара-хазрата он предлагал свободно говорить с ним обо всем. Но мы не услышали ни об их призывах к нему освободить мусульманских политзаключенных, ни о призывах заменить политику страха политикой примирения внутри страны, ни о призывах к объединению усилий с мусульманскими народами и странами, а не их врагами.

Вместо этого мы услышали их восторги от навешанной им на уши лапши. Но это не то, что всем нам нужно.

* - запрещены в РФ