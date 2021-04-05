Египетский пир во время чумы

В минувшие выходные прогрессивная общественность всего мира была заворожена шоу, устроенным египетским диктатором Абдель Фаттахом ас-Сиси, в виде перевозки 22 трупов фараонов и фараонш из одного музея в другой. Обошлось это удовольствие стране с нищающим 100-миллионным населением в 38 миллионов долларов США.

Почему же, несмотря на очевидную нерациональность подобного "пира во время чумы", уже не говоря об одиозной фигуре его организатора, это вызвало такое умиление у "цивилизованных людей"? В том числе в России и в том числе среди ее оппозиционеров? Ведь проведение аналогичных шоу, парадов и т.п. тем же Путиным они оценивают куда скептичнее. Ответ очевиден - это глубинная исламофобия "прогрессивной общественности" и "цивилизованного мира", которая заставляет их забывать о своих же стандартах и принципах всякий раз, когда это требуется в борьбе против Ислама.

В случае с Египтом те же самые люди, часто выступая за демократии и против диктатур в своих странах, в 2011 году поддержали смещение военными демократически избранного президента Мохаммеда Мурси и установление кровавой диктатуры - только потому, что это позволило убрать от власти "исламистов". И вот сейчас они наслаждаются плодами этой победы, ведь свержение демократически избранной власти и уничтожение ее сторонников были нужны именно для того, чтобы культивировать неисламский характер Египта, как это делает Сиси.

И тут надо кое что пояснить. Хотя любой символизм, связанный с фараонами, чувствителен для мусульман, да и вообще представителей авраамической традиции, одним из центральных сюжетов которой является противостояние фараона и Мусы (Моисея), мир ему, и его общины единобожников в лице тогдашнего Народа Израилева (Бани Исраил), нужно понимать, что речь идет о конкретном фараоне-тагуте, возомнившем себя богом и поплатившемся за это. То же происходило и в других государствах, являясь одним из эпизодов их длинной истории, которую на этом основании необязательно отрицать целиком и красить одной, черной краской. И тот же Египет был великой цивилизацией своего времени, внутри которой себя проявляли разные силы и настроения в том числе среди фараонов, и сегодня лишь Одному Аллаху ведомо положение того или иного из них.

Но в том-то и дело, что это "историческое наследие", которое взялся возрождать закомплексованный диктатор, к современным египтянам не имеет почти никакого отношения. Ни в культурном плане - потому что те египтяне говорили на исчезнувшем языке, то ли афстразийском, то ли чадском, в то время как сегодняшние говорят на арабском; ни даже в генетическом, потому что древние египтяне особенно в их высших слоях, включая фараонов, были куда ближе к современным туркам и левантийцам, чем к нынешним египтянам, и достаточно сравнить физиономию Сиси с портретами этих фараонов, чтобы убедиться в этом. Нравится ли это кому-то или нет, но нынешние египтяне сформировались именно как арабский, мусульманский народ, причем, последние 4-5 веков входивший в политическое и цивилизационное пространство Османского государства. К слову, именно это, реальное культурно-историческое наследие последних четырех веков истории реальных египтян сейчас и искореняется.

Однако с торжеством западного колониализма европейцы в лице различных ориенталистов, масонов и попсовых эзотериков стали создавать себе игрушки в диапазоне от "волшебной лампы Аладина" до египетских пирамид, раскопок вавилонских храмов, поисков сокровищ, копий царя Соломона, таинственных мумий и прочих продуктов фантазий развлекающихся колонизаторов. И весь современный египетский культ пирамид и фараонов порожден именно этим, в том числе, будучи частью индустрии туризма, а не является проявлением живой национальной культурно-исторической традиции, с которой он не имеет ничего общего.

При этом, как уже было сказано, все это действительно является пиром во время чумы. Не какие-то там исламисты, а западные аналитики один за другим говорят о том, что экономика и социальная структура Египта заведены в тупик. Об этом говорится, например, в статье в журнале Foreign Policy за 2019 год, где описывается, как экономика Египта, будучи проданной иностранным кредиторам, несмотря на это все равно коллапсирует (https://foreignpolicy.com/2019/06/07/egypts-economy-isnt-booming-its-collapsing-imf-abdel-fattah-sisi-poverty/). Об этом же говорится в статье уже за 2020 год в The Middle East Eye (https://www.middleeasteye.net/opinion/egypt-economic-crisis-profound-brink-teeters). Системные проблемы Египта, за последний год усугубленные пандемией ковида, хорошо известны - это отсутствие не только перспектив развития, работы и жилья, но и элементарно питьевой воды в количестве, необходимом для растущего, молодого, 100-миллионного населения. На это накладывается политический раскол внутри общества и вовлеченность во внешнеполитические конфликты, начиная с ливийского, где Сиси пытался помочь такому как он путчисту Хафтару, заканчивая средиземноморский спор за акватории.

Современный Египет - это страна, которая нуждается не в дорогих по стоимости и дешевых по исполнению шоу на потеху "прогрессивной общественности" и "цивилизованному миру", а в неотложном решении серьезнейших проблем, что вряд ли возможно под руководством папуасской пиар-диктатуры. Называя вещи своими именами, это огромная пороховая бочка, и если она взорвется, мало не покажется никому - умиляющимся "прогрессивной общественности" и "цивилизованному миру" в том числе.