Египет: президент против Аль-Азхара

Недавно на первой странице египетского правительственного журнала было опубликовано заявление, озаглавленное «Исламский юрист, который пытал нас». Заявление просигнализировало о конфронтации между египетским правительством и великим имамом Аль-Азхара Ахмадом аль-Тайебом.

Одновременно другие заголовки включали в себя такие опусы как «Реформатор» и «Исламская юриспруденция в соответствии с идеями президента», ссылаясь на поддержку некоторыми СМИ нападок президента Абдель Фаттаха ас-Сиси на религиозный дискурс в Египте.

Напомним что Ас-Сиси регулярно обвиняет Аль-Азхар — старинный престижный университет в Каире и крупнейший религиозный институт в исламском мире — в распространении экстремизма и неправильном толковании основ Ислама. Этот конфликт был раскрыт общественности неоднократно, с тех пор как Ас-Сиси впервые посетовал «как утомительно иметь дело с вами?» в ходе импровизированной речи, направленной против Аль-Тайеба в прошлом году.

Другая публичная конфронтация состоялась во время церемонии, организованной Министерством вукуфов, которое отвечает за религиозные фонды, для празднования дня рождения Пророка Мухаммада, мир ему, несколько дней назад.

В своей речи Аль-Тайеб призвал к необходимости сохранить очищенную Сунну и не дать некоторым тенденциям отвлечь египетский народ от Ислама. Однако слова Аль-Тайеба не были приняты с одобрением Ас-Сиси, который ответил великому имаму, сказав: «Считаете ли вы, что просьба о применении Священного Корана в качестве единственного источника шариата является большим оскорблением, чем непонимание нашей религии и распространение экстремистских идеологий?»

Последствия этой конфронтации продолжили проявляться после окончания церемонии, вылившись в итоге на запрет официальных заявлений, изданных Аль-Азхаром, и явные нападки про-правительственных СМИ (а других в Египте по сути и нет) на институт и его великого имама.

Кроме того, египетским службам безопасности было поручено игнорировать заявления и мероприятия, проведенные учеными Аль-Азхара, и даже удалять новости, публикуемые газетами и новостными сайтами, если они касаются идей Азхара.

Согласно сообщениям средств массовой информации, египетское управление президента издало инструкции, запрещающие публикации заявления Верховного Совета Аль-Азхара, в котором шейх Аль-Азхар отклонил призывы к равенству в наследовании между мужчинами и женщинами (то есть, чтобы при делении наследства женщина получала долю, равную мужской).

Некоторые новостные сайты были вынуждены удалить заявление Верховного совета через несколько часов после его публикации, после того, как были проинформированы о президентских указаниях.

Отголоски спора между Ас-Сиси и Аль-Тайеба достигли юга Египта, места рождения великого имама, что привело к массовой демонстрации в городе Курна, к западу от Луксора.

Несколько дней назад коалиция племен Верхнего Египта в поддержку Аль-Азхара призвала к пятничной молитве, которая состоится на площади Аль-Тайбэк, чтобы противостоять нападкам СМИ на институт. Официальные СМИ публично проигнорировали демонстрацию.

Неявным ответом на заявления Ас-Сиси о реформе стала опубликованная Аль-Тайебом статья под названием «Да - реформе, нет - искажению» в журнале «Голос Аль-Азхара». Великий имам писал: «Религиозная реформа является неоспоримой необходимостью для всех мусульман во все времена и в разных местах. Это весьма очевидный факт для исламского текста, права и истории ».

Аль-Тайеб добавил: «Религиозная реформа, ожидаемая мусульманами, должна прежде всего идти в согласии со Священным Кораном и Сунной. Аналогичным образом, такая реформа должна быть в гармонии с духом эпохи и сокровищами исламского наследия после этого, вдали от отмены и искажения роли религии. Пусть это будет реформа, а не ошибочное толкование».

Тем не менее, министр вукуфов Египта Мухаммад Мухтар Джумаа попытался достичь компромисса между двумя сторонами. Он также выступил с заявлением, в котором он настаивал на «подлинности Сунны», требуя от всех сторон «вести марш усердия и реформы, чтобы уменьшить экстремистскую мысль и противостоять силам зла и тьмы».

Джумаа отметил, что: «Нет никаких разногласий относительно действительности аутентичных текстов, но источник враждебности находится в столкновении с невежественными людьми, которые не различают между фиксированным текстом и изменяющейся человеческой мыслью, возникающей в результате интерпретации самого текста. Мы считаем, что понимание и применение текста с точки зрения изменений и разработок не может быть равнозначным святости Корана или священного текста».

Эта напряженность между Ас-Сиси и Аль-Тайебом не возникла лишь недавно, но по сути распространяется и на другие вопросы, включая устный развод, реформу религиозного дискурса, такфир ИГИЛ*, единую проповедь, учебные планы и законы Аль-Азхара и брак несовершеннолетних. Такие конфронтации указывают на попытку Ас-Сиси контролировать азхаровских ученых и подчинить религиозный истеблишмент его влиянию.

Но весь секрет серьезности конфликта заключается в телевизионном заявлении Аль-Тайбеа, который сообщил о том, что он невиновен в кровопролитии и массовых убийствах, совершенных против сторонников бывшего президента Мухаммада Мурси во время демонстраций на площади Рабия в августе 2013 года. Его заявление было сделано до того, как великий имам на несколько дней ушел с публичной сцены в качестве выражения своего отказа от жестоких методов, применяемых для разгона демонстрации.

Аль-Тайеб, который был одним из самых видных сторонников переворота 3 июля 2013 года, в настоящее время вызывает множество признаков неудовлетворенности президента своим выступлением. Самое главное, есть явные намеки на то, что Аль-Тайеб рискует быть маргинализированным или, возможно, даже уволенным.

Согласно Закону об Аль-Азхаре, принятому в январе 2012 года, который регулировал процесс избрания великого имама и прекращал его службу в возрасте 80 лет, великий имам Аль-Азхара приобретает иммунитет на своей должности, что делает невозможным сместить его. Закон также установил предел девятилетней службы, прежде чем имам сможет уйти в отставку в свои 80 лет.

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