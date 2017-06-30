Израиль, Египет и ОАЭ хотят оторвать Палестину от Турции и Катара?

Израильская газета Haaretz опубликовала редакционную статью о плане переворота в Палестине, согласованном правительствами Израиля , Египта и ОАЭ.

Целью плана является смена нынешнего руководства Палестины, как в Секторе Газа, так и на Западном берегу, на устраивающее Израиль и их геополитический отрыв от Турции и Катара.

Фигурой, на которую предлагается заменить нынешнего руководителя Палестинской администрации Махмуда Аббаса, является изгнанный из ФАТХ и пригретый хунтой Сиси в Египте Мохаммед Дахлан (на фото).

Дахлан - это деятель с абсолютно одиозной репутацией среди палестинцев, о котором "Голос Ислама" писал еще в 2014 году. Многими он не без оснований воспринимается как израильский крот, завербованный сионистами у них в тюрьме, и глубоко внедренный в палестинские спецслужбы и руководство. В том числе, он считается причастным и к отравлению Ясира Арафата.

И здесь, надо сказать, что хотя ФАТХ как таковой из лагеря ХАМАС и его симпатизантов часто обвиняют в полной продажности Израилю, Дахлан оказался фигурой, неприемлемой даже для этого движения, разоблаченной и изгнанной из него. Нашел убежище он, как уже было сказано в Египте под властью Сиси, после переворота, устроенного против египетских ихванов, дружественных палестинским.

Теперь, по данным "Хаареца", Израиль заручился поддержкой ОАЭ и Египта в том, чтобы одним махом решить две проблемы - сместить слишком несговорчивого Махмуда Аббаса и радикально решить вопрос с Сектором Газа. Последнему в случае ухода от власти и изгнания ХАМАС предлагается снять блокаду со стороны Египта.

Но чем же сионистам так мешает травоядный и выступающий за мир Аббас? Прежде всего, своей непреклонной позицией на международной арене, заключающейся в требовании признания независимой Палестины. Потому что такое признание означало бы международное признание ее границ и невозможность или затруднительность для сионистов распоряжаться ими по своему усмотрению. Тогда как сейчас они рассекают палестинские территории на части, перераспределяют их земли и водные ресурсы, заселяют их своими незаконными поселениями, анонсируют строительство в территориальных водах Палестины своих форпостов и т.д.

Все это Израиль может делать, пока Палестина остается анклавом или даже конгломератом анклавов с неопределенным международно-правовым статусом. Именно это пытаются изменить нынешнее руководство Палестинской администрации и поддерживающие его в этом Турция и Катар. Но именно с этим, судя по всему, согласна смириться обмен на свою власть израильская марионетка Дахлян, и согласиться Египет и ОАЭ - лишь бы "прижать" ихванов.