100 миллионов египтян оказались на грани жажды - из-за Ас-Сиси

«Неудача» или «провал» - два слова, которые чаще всего ассоциируются с эфиопской плотиной Возрождения, когда вы гуглите проблему, пишет аналитик Усама Гавиш в Arabi21.

Провал переговоров и зашедший в тупик раунд общения между Египтом, Суданом и Эфиопией, к сожалению, стали следствием марафона встреч между странами, расположенными выше и ниже по течению Нила.. Все эти встречи были посвящены плотине «Великого Эфиопского Возрождения» и ее прямого воздействия на долю вод Нила, которые получат Египет и Судан. Вода - это главный источник жизн для более чем 100 миллионов человек.

В Египте более 40 процентов населения живет за счет сельского хозяйства, а Нил является основным источником орошения тысяч акров сельскохозяйственных земель с севера на юг.

На заседании Совета Безопасности ООН на прошлой неделе по поводу кризиса плотины Возрождения не было принято никакого решения, чтобы осудить Эфиопию или угрожать предпринять какие-либо международные действия против инициирования Аддис-Абебой второго заполнения водохранилища плотины Возрождения, что означает, что мяч был отброшен назад на поле Африканского Союза (АС). Именно этого демарша и хотела Эфиопия. Африканский орган объявил о новом раунде переговоров в июне 2020 года, они были приостановлены в декабре того же года.

В своем выступлении в Совете Безопасности ООН министр иностранных дел Египта Самех Шукри пригрозил, что Каир вмешается, чтобы защитить свои права, возможно, имея в виду неминуемый военный удар со стороны египетской армии, чтобы навсегда помешать строительству плотины.

Это не первый случай, когда египетский режим угрожает Эфиопии. В 2019 году президент Абдель-Фаттах ас-Сиси объявил, что Египет со всеми его учреждениями привержен защите своих прав на воды Нила, и повторил свою угрозу, что он не допустит уменьшения доли для своей страны. С тех пор Египет провел три совместных с Суданом военных учений: «Орлы Нила 1», «Орлы Нила 2» и «Хранители Нила».

Но верят ли египтяне этим угрозам? Действительно ли египетский народ доверяет обещаниям и заявлениям Ас-Сиси относительно кризиса плотины «Возрождения»?

В эпоху покойного президента Мухаммада Мурси, а именно в мае 2013 года, Международный экспертный комитет опубликовал свой отчет о необходимости проведения исследований для оценки воздействия плотины на две страны, расположенные ниже по течению.

После этого переговоры были приостановлены, так как Египет отказался сформировать технический комитет без иностранных экспертов, но примечательно то, что в связи с приходом Ас-Сиси к власти в качестве президента в июне 2014 года три страны согласились возобновить переговоры снова, а затем спустя несколько месяцев состоялось первое заседание трехстороннего комитета с участием представителей заинтересованных сторон.

Крупнейший кризис произошел в марте 2015 года; в тот день, когда Ас-Сиси подписал Декларацию принципов, на которой Эфиопия основывает все свои действия до сих пор. С того дня, как президент Египта добровольно отказался от водной доли страны в Ниле, результатом всех переговоров стали неудачи и провалы.

В то время заявления Ас-Сиси были сосредоточены на том, чтобы заверить египетский народ что все в порядке. Он даже произнес свою знаменитую фразу: «Будьте уверены, ничего не произойдет».

Неоднократные и продолжительные неудачи с марта 2015 года привели к тому, что египтяне потеряли доверие к режиму и его обещаниям разрешить кризис, особенно после провала четырех встреч, спонсируемых администрацией бывшего президента США Дональда Трампа, которые начались в ноябре 2019 года и закончились объявлением о недостижении соглашения в январе 2020 года.

Когда Эфиопия объявила о завершении первого заполнения водохранилища «Возрождения» в июле 2020 года, единственным решением Египта было обратиться к Совету Безопасности ООН. Закончилось это новым раундом переговоров, которые были обречены на провал.

Каждый раз, когда эфиопская сторона делала то, что хотела, и продвигалась ко второму заполнению водохранилища плотины «Возрождения», египетский режим лишь объявлял о провале нового раунда переговоров и о своем плане обратиться в Совет Безопасности ООН. При этом раз или два в год он дежурно объявлял, что будет вести войну с Эфиопией.

Теперь граждане Египта больше не верят заявлениям Ас-Сиси. Жажда стала реальной опасностью, стуча в двери 100 миллионов египтян. Таким образом, последняя сессия Совета Безопасности может стать последним гвоздем в гробы для миллионов людей как в Судане, так и в Египте, которым угрожает опасность потерять свой источник жизни: реку Нил.