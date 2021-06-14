ЗДУНОВ И СКАНДАЛ В БУЛГАРЕ

Что такое “Булгар”, знают большинство российских мусульман. Или хотя бы что-то слышали о Булгаре.

Булгар – сейчас это небольшой городок в Татарстане, на левом берегу Волги. Якобы это место принятия ислама предками волжских татар в 922 году. Якобы от Ибн Фадлана, посланника багдадского халифа. Но никто не задается вопросом – отчего же у татар ханафитский мазхаб, если приняли ислам от шафиитского Багдада?

На самом деле среди предков волжских татар - булгар и буртасов - ислам начал распространяться лет за 70 до этого – в середине 9 века. При активной роли ханафитского Хорезма – караваны северной ветки Великого шелкового пути шли через Хорезм в Булгар и далее через буртасские земли в Киев.

Неизвестно, бывал ли вообще Ибн Фадлан в поселении Булгар, где тогда жили люди, зарабатывавшие на жизнь перевозкой людей и грузов на правый берег Волги. И где было место торга.

На самом деле Ибн Фадлан зачитал письмо халифа аль-Муктадира собравшимся булгарским биям (князьям) не в Булгаре, как в каком-то населенном пункте. А в Булгаре, как в провинции Хазарского каганата, имевшем самоуправление во главе со своим булгарским эльтебером Алмушем. На том месте, где булгары вскоре построили свою столицу Биляр.

Для тех, кто любит точность - эльтебер - титул автономного, но вассального по отношению к верховной власти правителя в древнетюркской иерархии. Эльтебер Алмуш правил в Волжской Булгарии, но он был вассалом хазарского кагана.

Упование мусульман Мордовии на Аллаха

О Здунове из мусульман России знают правоверные Мордовии и Дагестана. Артем Здунов – это нынешний временно исполняющий обязанности главы Мордовии. Ожидается, что скоро будет полноправным главой. Молодой, энергичный, хваткий. Таких в руководстве республики пока еще не было.

Значительная часть населения Мордовии сейчас связывают с ним надежды на то, что республика наконец-то выйдет из того бедственного положения, куда попали благодаря правлению прежних глав – Меркушкина и Волкова. Ведь многие бывшие высокопоставленные мордовские чиновники уже либо на нарах, либо под домашним арестом, либо под подпиской о невыезде. Еще больше тех, кто пока на свободе и не под следствием, но кому Здунов уже мешает в личном обогащении.

У мусульман Мордовии, после десятков лет несправедливого отношения к ним со стороны властей Мордовии, после кардинальной смены власти в ноябре 2020 г., появилась надежда на нормальную жизнь.

Действительно, новый глава Мордовии родом из Казани, его жена татарка, он работал премьер-министром в мусульманской республике - в Дагестане. Мордовские мусульмане воспряли духом – теперь глава Мордовии - это человек, понимающий татар и мусульман.

Ведь прошлое руководство гнобило местных мусульман десятки лет – постоянные клеветнические материалы о мордовских мусульманах в местных СМИ – без какого-либо наказания за ложь и клевету. Особенно в этом отличается газета «Столица С», издание, которое основал местный татарин Олег (Алим) Еникеев, зверски убитый бандитами в 1995 г.

Мощная антимусульманская кампания мордовских властей в 2013-2016 гг. – запрет на платки учениц, студенток, учительниц. Итог - поломаны судьбы многих мусульманок.

Особенно надеялись на приход Здунова мусульмане Регионального духовного управления мусульман Республики Мордовия (РДУМ РМ) по главе с муфтием Айзатуллиным. Ведь летом 2020 г. началось дикое и ничем не обоснованное давление на муфтият - с целью передачи его под управление Рафаэля Манюрова.

Имамы РДУМ РМ написали письма Здунову (довели ли ему содержание письма?), рассказывая о фсбшно-судейском прессинге муфтията, когда судьи «верят» только одному подставному свидетелю – Дамиру Утешеву, который сам, судя по показаниям одного свидетеля на суде, работает в мордовском УФСБ. Причем мать этого лжесвидетеля Дамира работает у того же Фагима Шафиева...

На пасху и ифтар - подсунули Рафаэля…

7 мая, в пасхальные дни, Здунов посетил несколько церквей, а затем принял участие в организованном властями республиканском ифтаре, где, как отмечали, «…впервые за одним столом собрались представители всех трех муфтиятов, зарегистрированных на территории Мордовии…»

Эта новость ободрила мусульман, но когда увидели фотографии, кто там представлял РДУМ РМ, приуныли – и нового главу уже обманули… Ведь там рядом с главой республики сидел не Айзатуллин, реально возглавляющий РДУМ РМ уже 21 год, а самозванец Рафаэль Манюров, которого упорно проталкивают на пост муфтия «птенцы гнезда Чушкина» и мордовские фсбшники.

Непонятно, как осмелились ввести Артема Здунова в заблуждение те люди, кто представил ему Манюрова, как руководителя РДУМ РМ? Ведь у Манюрова, кроме юридически ничтожной писульки от Талгата Таджуддина, ничего нет. Ни одна мечеть РДУМ РМ не признает его.

Нынешний начальник Манюрова – Фагим Шафиев

Этот Манюров – очень странный тип. Был заместителем у Айзатуллина, пошел на какие-то махинации, едва не посадили, а потом вывел мусульманскую организацию своего села Татарский Умыс из РДУМ РМ. В прямое подчинение Талгату Таджуддину. А сам тем временем пошел на службу к Шафиеву, считается его заместителем.

Мусульмане помнят, как начиная с 2008 года, нынешний начальник Рафаэля Манюрова, Фагим Шафиев, председатель ЦДУМ РМ, вставал перед мечетями другого муфтията, произносил речи, поздравляя мусульман с очередным праздником, а потом по мордовским телеканалам показывали его речи в монтаже со съемками из битком набитых мечетей. У него нет и не было мечетей, куда мусульмане ходили бы в большом количестве, но телевизор показывал его как успешного муфтия, за которым якобы стоят тысячи мусульман.

Это наглый, дерзкий обман длился годами, пока ему не построили его исламский культурный центр, который открывал лично бывший глава республики Владимир Волков. А на открытие не пустили сразу трех уважаемых татар – первого “Заслуженного предпринимателя Мордовии” Шамиля Бикмаева (который кормил и поил его с середины 2000-х годов), профессора Фярита Айзятова и крупного хозяйственного деятеля Камиля Мангутова. Вот так эти люди «благодарят» тех, кто их опекал и помогал им десятки лет.

Скандал в Булгаре

В день традиционных торжеств в Булгаре 5 июня утром на стоянке «случайно» столкнулись группа имамов РДУМ РМ и возжелавший места их начальника Рафаэль Манюров (с двумя сопровождающими его парнями, - ни Шафиев, ни Манюров по одному не ходят, чего-то боятся).

Как говорят имамы, Рафаэль от испуга мелко задрожал всем телом, но деваться было некуда. Имамы начали выговаривать ему – мол, куда ты лезешь, мы тебя никуда и никогда не изберем, отстань от нас. Один из имамов припомнил ему, как Манюров по телефону обзывал муфтия Айзатуллина и Алсу Мякушеву грязными словам, и сделал легкое, но резкое движение.

Манюров заверещал: “Только посмей меня ударить, сейчас же вас заберут и посадят!” Тут подошел Ильдар Биккинин, заместитель Айзатуллина: “Это ты, что ли, Манюров?” Манюров: “Да, я”. Ильдар: “Вот ты звонил одному нашему имаму, и мы все слушали тебя по громкой связи. Ты говорил гадости о нашем муфтии и о нашем юристе Алсу. А потом ты сказал, что эти Биккинины проститутки. Вот я тебя вижу в первый раз. А мой сын Дамир не видел ни разу”.

Манюров сначала отпирался, мол, не говорил такое, а когда имамы сказали, что они все это слышали своими ушами, заявил: “Это я так сказал об Иреке Биккинине, он плохо обо мне написал”. Ильдар: “А почему ты сказал во множественном числе Биккинины проститутки?” Манюров: “Это я машинально”.

При этом Манюров продолжал дрожать и вспотел. Потом подошел сам муфтий Айзатуллин. Манюров бросился было пожимать его руку, но Зяки не стал подавать руку своему бывшему заместителю. Но сказал, что если Манюров так хочет быть муфтием, пусть организует свой муфтият, закон это позволяет. И не надо лезть в другой муфтият. Сопровождающие увели Манюрова.

Вот такого жалкого и лживого человечка уже много лет, начиная с 2007 года, пытаются навязать РДУМ РМ в качестве руководителя.

Таджуддин хочет только Рафаэля Манюрова

Имамов РДУМ РМ жестко обрабатывали в августе 2020 года, чтобы они явились на «съезд» 25.08.2020 и избрали бы Рафаэля Манюрова муфтием. Работающих запугивали увольнением с работы, пенсионерам угрожали неприятностями у их детей. Под страхом увольнения сумели привезти лишь одного имама, работающего учителем труда в Алтарской сельской школе.

Обработка имамов идет и сейчас – одному имаму угрожают что-то подкинуть и отправить на нары. Вернее, не угрожают, а настоятельно советуют не идти поперек воли начальства. Иначе, мол, у тебя в машине или в кармане найдут что-то и на несколько лет окажешься на нарах.

Другого имама – Рафаэля Ялышева из Митрял - пытались заставить подписать протокол за Рафаэля Манюрова. Когда он отказался, его и его сына вызвали в Саранск, в УФСБ, и угрожали тем, что сына посадят за публикацию в ВКонтакте 8-летней давности, если Рафаэль не подпишет протокол.

И все это время имамы и другие активисты РДУМ РМ указывают на одного и того же сотрудника мордовского УФСБ, который и угрожает, и уговаривает, и запугивает, и т.д. – Андрей Стрельников. О его роли в войне властей Мордовии против РДУМ РМ написано уже во многих публикациях.

Говорят, 16 июня Талгат Таджуддин приезжает в Саранск с новым указом на имя Рафаэля Манюрова. Собирается провести «съезд» и поставить во главе РДУМ РМ того, кого не приемлет ни один имам. То есть, ситуация возвращается к прошлому лету. Лыко-мочало, начинай сначала…

Снова баламутят народ, снова смута, снова провокации… Здунов кому-то мешает, кто-то пытается устроить скандал в Мордовии, кто-то подставляет его перед выборами в Госдуму…

Хотелось бы напомнить чиновникам, особенно тем, кто намеренно вводит в заблуждение нового главу Мордовии, что закон гласит: «…В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных объединений от государства государство: […] не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не противоречит настоящему Федеральному закону […]»

Фото с официального портала органов государственной власти Республики Мордовия https://www.e-mordovia.ru/