МОРДОВСКИЕ ЧИНОВНИКИ - ТАНДЕМ С ТАДЖУДДИНОМ

Продолжаются попытки группы мордовских чиновников, соратников пребывающего в следственном изоляторе бывшего министра по национальной политике Анатолия Чушкина, снять муфтия Регионального ДУМ Республики Мордовия (РДУМ РМ) Зяки Айзатуллина и посадить на это место их любимчика Рафаэля Манюрова.

Можно только догадываться, как эти чиновники сумели убедить муфтия Талгата Таджуддина признавать только кандидатуру Манюрова, но в итоге так называемый Верховный муфтий Центрального ДУМ России издал свои противозаконные указы о снятии Айзатуллина и назначении Манюрова временно исполняющим обязанности муфтия РДУМ РМ.

Эти люди дошли до того, что принесли указ Таджуддина в банк, обслуживающий РДУМ РМ, и Айзатуллин, к своему удивлению, не смог сделать перечисление обязательных платежей. Но с этим разобрались быстро – после того, как в банке осознали, что им будет в случае жалобы в Центральный банк РФ, подпись Айзатуллина была разблокирована.

ПЕРВЫЙ ОТКАЗ УПРАВЛЕНИЯ МИНЮСТА РФ ПО РМ

Управление Минюста РФ по РМ вносит посильную лепту в потуги чиновников выбить Айзатуллина, чтобы освободить место Манюрову – 17 сентября, после почти месяца изучения документов по итогам внеочередного съезда РДУМ РМ оно отказалось проводить государственную регистрацию изменений в уставе и в наименовании организации.

В протоколе съезда и в уставе действительно оказались ошибки, перечисленные в тексте отказа, поэтому сотрудники РДУМ РМ исправили выявленные недочеты и снова подали документы на регистрацию. Зарегистрирует ли теперь Управление Минюста РФ по РМ изменения в уставе?

В этом есть сомнения, - так как в тексте первого отказа Управления Минюста есть странная отсылка на устав ЦДУМ России. Якобы, согласно этого устава, которого в РДУМ РМ в глаза не видели, Таджуддин может снимать муфтиев региональных духовных управлений.

Таджуддин известен своей экстравагантностью и эксцентризмом, - он, если надумает, может записать в своем уставе, что имеет право снимать с должности и ставить, скажем, Папу Римского, или Вселенского Патриарха. Но это не значит, что Ватикан послушно исполнит указ Таджуддина.

РДУМ РМ с момента своей регистрации в 2000 году является самостоятельным юридическим лицом, со своим уставом, в котором четко прописано, как может происходить смена муфтия. Пункт 49 устава: «Муфтий назначается и отзывается Указом Верховного муфтия Центрального духовного управления мусульман России по представлению Съезда Организации».

То есть, сначала решение съезда, а потом указ. А просто указ без соответствующего решения съезда – это филькина грамота.

Если бы такие указы Таджуддина имели юридическую силу, то Управления Минюста РФ по более, чем десяти регионам, не стали бы регистрировать выходы из ЦДУМ России следующих централизованных религиозных организаций:

ДУМ Санкт-Петербурга и Северо-западного региона России (Равиль Пончаев), РДУМ Ханты-Мансийского автономного округа (Тагир Саматов), РДУМ Чувашской Республики (Альбир Крганов), РДУМ Пензенской области (Адельша Юнкин), РДУМ Сибири (Омский муфтият, Зулькарнай Шакирзянов), Дальневосточное представительство ЦДУМ России (Хамза Кузнецов, Хабаровск), ДУМ Республики Татарстан (Фарид Салман), ДУМ Владимирской области (Вафа Яруллин), ДУМ Нижегородской области (Умар Идрисов), ДУМ Европейской части России (Равиль Гайнутдин), РДУМ Томской области (Нурулла Турсунбаев), РДУМ Новосибирской области (Накип Шакирзянов), РДУМ Пермского края (Мухаммедгали Хузин), ДУМ Урала (Уральский муфтият, ранее РДУМ Свердловской области, Сибагатулла Сайдулин), и другие.

СУДИЛИЩЕ ПРОТИВ АЙЗАТУЛЛИНА – ЧАСТЬ ТАКТИКИ ЧИНОВНИКОВ

В Саранске 16 сентября начался суд над муфтием Айзатуллиным и над РДУМ РМ. Марат Ашимов и Анатолий Пчелинцев (Москва), адвокаты Айзатуллина, в течение нескольких часов допрашивали свидетелей – имамов, председателей и постоянных прихожан мечети “Ускудар”.

Свидетели в один голос утверждали, что муфтий Айзатуллин, возглавляющий РДУМ РМ уже 20 лет, никогда занимался продажей книг, а тем более, признанных экстремистскими.

Именно факт обнаружения в офисе РДУМ РМ пяти экземпляров книги “Избранные хадисы” (составитель сборника шейх Мухаммад Юсуф Кандехлави) стал поводом для возбуждения дела об административном нарушении.

Как пояснил сам Айзатуллин, эти книги были куплены в Казани в 2012 году. Поскольку они оказались сложны для чтения, их положили среди других невостребованных книг, под стол, где стоит монитор, куда выводится изображение от видеокамер, установленных в мечети.

В 2017 году какой-то районный суд признал этот сборник хадисов экстремистской литературой. Книги продолжали лежать под столом.

А 7 июля 2020 года автоматчики окружили дом муфтия Айзатуллина в Белозерье, сотрудники органов забрали у него телефон, и Зяки-хазрата повезли в Саранск, в мечеть “Ускудар”, проводить обыски. Среди других книг “обнаружили” и эти “Избранные хадисы”.

16 сентября те два свидетеля, которые оговорили Айзатуллина в своих показаниях - в рамках уголовного дела против других людей, - не явились на суд. Ожидается, что 30 сентября они все же придут.

Один из этих свидетелей, Айса Айзатуллин, племянник муфтия, подписал фантастические показания против дяди – якобы муфтий вовсю продавал “Избранные хадисы”, а на вопрос Айсы, знает ли он, что эти книги экстремистские, ответил, что знает, и все равно будет продавать.

Цветную фотографию второго “свидетеля”, Дамира Утешева, показывали всем свидетелям, однако они заявили, что не знают такого человека и в мечеть он не ходил. Между тем Дамир подписал показания, согласно которым он якобы ходил в мечеть “Ускудар” с октября 2019 года по февраль 2020 года, и там якобы в ноябре Айзатуллин продал ему одну книгу “Избраннные хадисы” за 400 рублей.

Айзатуллин никому не продавал книги в течение 20 лет и вдруг решил продать книгу, признанную экстремистской, незнакомому человеку? Да еще якобы Айзатуллин продал одну такую же книгу какому-то Сулейману из Башкортостана. Тоже за 400 рублей. А когда продавал эту же книгу Дамиру, Айзатуллин якобы поднялся в свой офис, включил компьютер и посмотрел цену на эту книгу в прайс-листе. И якобы Дамир видел этот файл с наименованиями книг и ценами своими глазами.

Ну и ну... Муфтий Айзатуллин вообще не работает с компьютером. Никто и никогда не видел его за компьютером, но это якобы видел человек, которого самого в мечети никто и никода не видел. Если кто бывал в тесном офисе Айзатуллина, то знает, что компьютер там только у юрисконсульта РДУМ РМ Алсу Мякушевой. А увидеть, что там на мониторе компьютера, посторонним вообще невозможно – для этого надо зайти за спину Мякушевой, что также невозможно – там узкий проход и нет места.

Итак, Дамир якобы покупает книгу в ноябре, а в феврале узнает в интернете, что она в списке экстремистских материалов. И тут же якобы рвет книгу и выбрасывает в мусорку. То есть, книги у Дамира нет, в мечети его не видели...

Почему Айса, племянник Айзатуллина, подписал ложные показания, это известно. Однако что заставило лгать молодого выпускника Мордовского университета, отслужившего в армии – на чем же его подловили? Или он внештатный сотрудник и просто выполняет приказ? Неизвестно. Как он будет смотреть в лицо мусульманам в будущем?

МАНЮРОВА В МУФТИИ – ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО

Сейчас идет подготовка к “съезду” РДУМ РМ по версии Таджуддина и Манюрова – идет давление на имамов и председателей мусульманских организаций со стороны сельских администраций (особенно усердствует Расим Салихов из Белозерья), районных прокуратур и прочих обладателей хоть каких-то полномочий.

Газеты Мордовии – бюджетные “Юлдаш” (редактор Камиль Тангалычев) и “Известия Мордовии”, а также исламофобская “Столица С” продолжают глумиться над муфтием Айзатуллиным, его окружением, и взахлеб расхваливать Манюрова. Обрабатывают население...

Несколько прикормленных татарских сплетников и сплетниц - на разных мероприятиях, меджлисах, в общественных местах - распространяют ложь о муфтии Айзатуллине. Якобы он послал десять бандитов в деревню к Манюрову, чтобы там угрожать ему, и т.д.

Вот такими методами группа мордовских чиновников пытается сделать приятное своему человеку – поставить его муфтием...

Между тем, в Мордовии есть две мечети, которые относятся напрямую к ЦДУМ России, имамом одной из них является как раз Манюров. В то же время Манюров состоит заместителем Фагима Шафиева муфтия Центрального ДУМ РМ – как это? Как та самая корова в бомболюке? Жить захочешь - не так раскорячишься?

Бесплатный совет – возьмите эти две мечети, относящиеся к ЦДУМ России, одолжите одну мусульманскую организацию у Шафиева – и лепите на здоровье четвертую централизованную религиозную организацию мусульман Мордовии. Вам же моментально все зарегистрируют. Чего ждете? РДУМ РМ вам все равно не обломится...

P.S. Как напоминание организаторам нынешней травли муфтия Зяки Айзатуллина и РДУМ РМ – в 2013 году мордовские чиновники начали было войну против платков у школьниц-мусульманок, но быстро сдулись – слишком противозаконным был их главный документ. Но в мае 2014 года война чиновников против мусульманских девочек вспыхнула снова - уже намного более основательно – девочки и их мамы плакали, отцы стискивали зубы и сжимали кулаки. Тогда же стало ясно, кто из чиновников были ведущими в травле девочек – Крутов и Чушкин.

Матери девочек прямо в здании Верховного суда РМ, со слезами на глазах, прочитали “баддуа” (мольба к Аллаху тех, кого обидели, с просьбой о навлечении беды обидчикам). Одному из двух – Крутову – беда пришла буквально через неделю. Но он уже пенсионер. А второй – Чушкин – продолжал свою активную деятельность против мусульман. Но и он сейчас не в лучшем положении – в СИЗО с января.

Наследники Крутова и Чушкина остались во власти и продолжают то, что не успел Чушкин – во что бы то ни стало сделать Манюрова муфтием РДУМ РМ.

Пока никто не прочитал в их адрес «баддуа»… Поэтому им бы лучше держать себя в руках, и не делать того, в чем когда-то предстоит сильно раскаяться…