Лавров в Боснии: на пути к новой войне

То, что визиты Сергея Лаврова в Боснии и Герцеговину (БиГ) проходят так, что каждый раз вызывают протесты со стороны ее мусульманской общины (https://golosislama.com/news.php?id=35092), стало уже правилом. Однако на этот раз глава российского МИД добился своими действиями того, что с ним отказались встречаться два сопрезидента БиГ из трех - Шафик Джаферович от босняцкого (славяно-мусульманского) и Желько Комшич от хорватского народов.

Добился этого Лавров и формой, и содержанием встречи, которую провел перед этим с третьим сопрезидентом БиГ, от сербского народа - Милорадом Додиком. Участвуя в ней, опытный дипломат Лавров не обратил внимание своего собеседника, являющегося должностным лицом БиГ, что он должен проводить ее под флагом БиГ, а не Сербской Республики БиГ, должностным лицом которой он с 2018 года уже не является. На что ему в своем протестном заявлении и указали два остальных сопрезидента БиГ.

Но эта символическая ошибка явно была неслучайной. Напротив, с символической точки зрения визит Лаврова был тщательно продуман - он пришелся ровно на очередную годовщину подписания Дейтонских соглашений о завершении войны в БиГ 14 декабря 1995 года. И на встрече Додика с Лавровым они выступили "против пересмотра Дейтонских соглашений" и в поддержку решения парламента Сербской Республики БиГ о ее внеблоковом статусе.

Тем самым было продемонстрировано искаженное понимание этих документов, на что им и указали два других сопрезидента БиГ. Ведь Дейтонские соглашения предусматривали не только завершение войны, но и механизмы реинтеграции БиГ и восстановления попранных в ходе нее прав, в частности, права на возвращение беженцев. Все они были закреплены в дополнениях, которые в общей сложности и образуют пакет документов Дейтонского соглашения. Однако именно власти Сербской Республики, в том числе Милорад Додик, когда он ее возглавлял, делали все, чтобы препятствовать исполнению этих положений. А сам он прямым текстом заявлял, что считает воссоздание БиГ ошибкой, а ее саму - государством-недоразумением, не скрывая своих планов отделиться от нее и воссоединиться с Сербией, то есть, вернуться к той политике, которая в 90-е годы и спровоцировала войну (https://golosislama.com/news.php?id=37120). И вместе с этим человеком Сергей Лавров решил защищать Дейтонские соглашения?

То же касается и решения парламента Сербской Республики о внеблоковом статусе страны. Оно было признано незаконным Конституционным судом БиГ на том основании, что в законы последней уже включены положения о вступлении в НАТО как стратегической цели страны. То есть, Лавров прямо поддерживает решения, признанные неконституционными в государстве, которое он посещает с визитом. Что это, как не вопиющее хамство?

Из той же серии и встреча, которую после встречи с Милорадом Додиком Лавров провел с хорватским националистическим политиком Драганом Човичем. Да, Додик тоже сербский националист, однако, он по крайней мере легитимно избранный сопрезидент БиГ от сербского народа, и Лавров мог с ним встретиться как к сербским лидером БиГ. Однако легитимно избранным сопрезидентом БиГ от хорватского народа является Желько Комшич - сторонник единства и суверенитета страны, за что хорватские националисты отказываются считать его своим лидером. Поэтому Сергей Лавров, выделяя его из прочих политиков, ясно дает понять, что считает хорватским лидером Драгана Човича. То есть, человека который как и Додик выступает за новый раздел БиГ и создание внутри нее хорватского энтитета, тогда как Дейтонскими соглашениями было предусмотрено, что она состоит только из Сербской Республики и единой мусульманско-хорватской Федерации БиГ.

Все это подтверждает то, о чем мы писали уже не раз - по отношению к Боснии и Герцеговине Кремль ведет однозначно подстрекательскую политику, которая уже не оставляет другого выбора ее мусульманским и патриотическим лидерам кроме открытого отпора ей (https://golosislama.com/news.php?id=38891).

Однако есть еще одно обстоятельство, благодаря которому этот конфликт сейчас достигает такого накала - избрание президентом США Джо Байдена. Если у лидеров многих стран, включая мусульманские, есть основания опасаться его и новой американской политики, то боснийские патриоты, напротив, возлагают на них большие надежды. Ведь Джо Байден, в годы боснийской войны занимавший должность госсекретаря США, был ярым противником великосербского шовинизма и большим другом лидера боснийских мусульман Алии Изетбеговича. Поэтому у их нынешнего лидера, его сына Бакира Изетбеговича, заявляющего, что Байден перенес на него симпатию к его отцу, сейчас есть основания надеяться на однозначную поддержку со стороны США.

В такой ситуации конфронтационные действия сторон создают угрозу того, что за разговорами о защите Дейтонских соглашений с ними может быть и вправду покончено. В результате чего, либо БиГ будет окончательно расчленена на три части, если победит Москва, либо при поддержке Вашингтона будут разгромлены хорватский и сербский сепаратизм, включая ликвидацию Сербской Республики.

* - на фото встреча Сергея Лаврова и Милорада Додика под российскими и сербскими флагами