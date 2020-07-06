"Россия не будет хозяйничать в Боснии", - Бакир Изетбегович

Бакир Изетбегович, лидер ведущей партии босняцкого (автохтонно-мусульманского) народа Боснии и Герцеговины (БиГ) - Партии Демократического Действия (SDA) и сын основателя этих государства и партии Алии Изетбеговича, резко отреагировал на очередные подстрекательские действия официальных представителей России против этой страны.

"Россия не будет хозяйничать в Боснии", - заявил Изетбегович.

Поводом для этой реакции стала статья посла России в БиГ Петра Иванцова, опубликованная в информационном агентстве т.н. Сербской Республики БиГ (РС) "Сербский глас". В этой статье помимо признания им как представителем России того, что "наши особые дружественные связи с РС - это факт", Иванцов заявил, что Кремль "против расширения НАТО - агрессивного военно-политического блока, который лишь создает разделительные линии в Европе и подрывает общеевропейскую стабильность и безопасность".

И это имеет прямое отношение к БиГ, руководство которой ранее согласовало дорожную карту присоединения к ЕС и НАТО, в том числе, с участием лидеров боснийских сербов. Однако Москва не в первый раз делает заявления, направленные против курса западнобалканских стран на вступление в эти объединения, как ранее делал посол России уже в Сербии Александр Чепурин (https://golosislama.com/news.php?id=35022). И, конечно, ставка в этом делается на т.н. Сербскую республику БиГ (РС), особыми отношениями с которой бравирует российский посол, невзирая на антибоснийские установки ее руководства и протесты властей БиГ по этому поводу (https://golosislama.com/news.php?id=35092).

В этой связи Бакир Изетбегович заявил следующее: "Решения БиГ по НАТО были приняты давно. Причем тут Россия? Эти решения были приняты теми, кто сейчас сидит в Президентстве*, а Милорад Додик и его партия** их поддержали. В нашей стране будет править закон, а не Россия. Мы приняли наши стратегические решения, наши стратегии и законы, и мы будем двигаться в сторону Европейского Союза и НАТО, нравится это российскому послу или нет".

В то же время, как мы не раз заявляли, не стоит недооценивать дестабилизационные возможности Москвы и ее прокси в БиГ. В Македонии и Черногории, которые взяли курс на вступление в НАТО, противодействие этому, в т.ч. с помощью попыток покушения и переворотов против руководства этих стран промосковскими силами удалось нейтрализовать, так как это консолидированные государства. БиГ же является составным государством и так называемая Сербская республика внутри него, созданная посредством этнических чисток мусульман, имеет в нем право блокирующего голоса, а кроме того является государством в государстве, получающим не только дипломатическую, но и военную поддержку от Кремля в диапазоне от организации тренировочных лагерей до поставки полицейской техники.

И в случае перспективы реального вступления БиГ в НАТО эта мина замедленного действия внутри нее при желании может быть взорвана из Москвы.

* - страной руководит коллективное президенство представителей трех народов - босняков (автохтонных мусульман), хорватов и сербов;

** - представители боснийских сербов.

(На фото - Бакир Изетбегович и его цитата: "Россия не будет хозяйничать в Боснии. Мы идем в НАТО, нравится это послу России или нет").